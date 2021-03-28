人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国石化2020年盈利331亿元

2021年03月28日17:20 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月28日电 （记者毕磊）今日，中国石化发布2020年度业绩报告，按照国际财务报告准则，公司实现营业额及其他经营收入人民币2.11万亿元；股东应占利润人民币331亿元，每股盈利人民币0.273元。按照中国企业会计准则，归属于母公司股东的净利润人民币329亿元，每股基本收益人民币0.272元。

中国石化在财报中指出，2020年，公司财务状况稳健，现金流强劲，抗风险能力较强。全年每股派发股息0.20元，派息率为73.2%，继续保持高比例分红水平。以公司2020年H股平均股价计算，股息收益率达6.5%。

记者梳理资料发现，2019年中国石化净利润为575亿元。2020年面对新冠疫情的影响、油价下跌、需求锐减等冲击，中国石化在2000年开始攻坚创效行动，在第三和第四季度实现盈利后，全年实现净利润。

数据显示，2020年，中国石化全年油气当量产量 459.02百万桶，其中，境内原油产量249.52百万桶，天然气产量10723亿立方英尺，同比增长2.3%。同时，强化成本费用管控，油气完全成本同比下降9.5%，连续三年保持下降。

在炼油方面，全年加工原油2.37亿吨，生产成品油1.42亿吨，化工轻油4022万吨，同比增长1.1%；在营销及分销方面，全年成品油总经销量2.18亿吨，其中境内成品油总经销量1.68亿吨。值得注意的是，中国石化非油业务全年实现利润37.4亿元，同比增长15.6%。在科技开发方面，中国石化全年申请境内外专利6809件，获得境内外专利授权4254件。

中国石化董事长张玉卓表示，中国石化将把氢能作为新能源业务的主要方向，努力打造中国第一大氢能公司；加快建设技术先导型公司，为转型发展、产业升级提供强有力的科技支撑引领。

当日，中国石化还发布了2021年一季度业绩预盈公告，2021年一季度归属母公司股东的净利润预计为人民币160亿元到180亿元。

(责编：张文婷、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
大兴机场新航季计划“出炉” 覆盖136个国内航点
　　人民网北京3月28日电 （记者乔雪峰）“自2021年3月28日起，大兴机场执行夏航季航班计划。”3月28日，大兴机场运行管理部值班经理陈华接受人民网记者采访时表示，大兴机场夏航季国内客运航班的时刻总量将达到886个/日，换季后大兴机场包含471条国内航线，覆盖136个国内航点，12家国内航空公司在大兴机场运营客运航线。…
中国石化2020年盈利331亿元
　　人民网北京3月28日电 （记者毕磊）今日，中国石化发布2020年度业绩报告，按照国际财务报告准则，公司实现营业额及其他经营收入人民币2.11万亿元；股东应占利润人民币331亿元，每股盈利人民币0.273元。按照中国企业会计准则，归属于母公司股东的净利润人民币329亿元，每股基本收益人民币0.272元。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部