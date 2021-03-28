人民网北京3月28日电 （记者毕磊）今日，中国石化发布2020年度业绩报告，按照国际财务报告准则，公司实现营业额及其他经营收入人民币2.11万亿元；股东应占利润人民币331亿元，每股盈利人民币0.273元。按照中国企业会计准则，归属于母公司股东的净利润人民币329亿元，每股基本收益人民币0.272元。

中国石化在财报中指出，2020年，公司财务状况稳健，现金流强劲，抗风险能力较强。全年每股派发股息0.20元，派息率为73.2%，继续保持高比例分红水平。以公司2020年H股平均股价计算，股息收益率达6.5%。

记者梳理资料发现，2019年中国石化净利润为575亿元。2020年面对新冠疫情的影响、油价下跌、需求锐减等冲击，中国石化在2000年开始攻坚创效行动，在第三和第四季度实现盈利后，全年实现净利润。

数据显示，2020年，中国石化全年油气当量产量 459.02百万桶，其中，境内原油产量249.52百万桶，天然气产量10723亿立方英尺，同比增长2.3%。同时，强化成本费用管控，油气完全成本同比下降9.5%，连续三年保持下降。

在炼油方面，全年加工原油2.37亿吨，生产成品油1.42亿吨，化工轻油4022万吨，同比增长1.1%；在营销及分销方面，全年成品油总经销量2.18亿吨，其中境内成品油总经销量1.68亿吨。值得注意的是，中国石化非油业务全年实现利润37.4亿元，同比增长15.6%。在科技开发方面，中国石化全年申请境内外专利6809件，获得境内外专利授权4254件。

中国石化董事长张玉卓表示，中国石化将把氢能作为新能源业务的主要方向，努力打造中国第一大氢能公司；加快建设技术先导型公司，为转型发展、产业升级提供强有力的科技支撑引领。

当日，中国石化还发布了2021年一季度业绩预盈公告，2021年一季度归属母公司股东的净利润预计为人民币160亿元到180亿元。

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