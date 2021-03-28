人民网北京3月28日电 （记者乔雪峰）“自2021年3月28日起，大兴机场执行夏航季航班计划。”3月28日，大兴机场运行管理部值班经理陈华接受人民网记者采访时表示，大兴机场夏航季国内客运航班的时刻总量将达到886个/日，换季后大兴机场包含471条国内航线，覆盖136个国内航点，12家国内航空公司在大兴机场运营客运航线。

陈华表示，本次换季，东航除京沪快线外其余在京航班、上海航空全部在京航班从首都机场转至大兴机场运营，标志着大兴机场转场工作基本完成，东航在京航班转场工作全部完成。

此外，国航在大兴机场也新增了部分航班时刻，增投每日22个起降架次，在现有36个航点的基础上，新增8个航点，主要包含北京飞往温州、福州、海口、宁波、上海虹桥、青岛、厦门、太原等航线，共计44个航点。

据陈华介绍，3月28日后，邮政航空部分航班从首都机场转场至大兴机场运营，转场航线为北京飞往广州、杭州的货运航线，目前，大兴机场有顺丰航空、邮政航空两家货运航司运营。

老年旅客可由“爱心通道”快速过检

随着民航越来越大众化，越来越多的老年旅客都会选择乘坐飞机出行。谈到如何解决老年旅客在运用智能技术中遇到的问题，大兴机场航站楼管理部主管马文浩告诉记者，老年旅客通过航站楼入口测温查码通道时，如遇到无码、无微信、持老年机通行等问题，现场工作人员将协助完成查验，并可从“爱心通道”快速通行。

记者发现，大兴机场在东航、南航、中联航等航空公司值机柜台均设有“爱心柜台”或“特殊旅客服务柜台”，老年旅客可以在此通过人工办理乘机手续。通过安检时，国内三处安检现场也均设置有“爱心通道”，老年旅客可由“爱心通道”快速过检，避免因排队造成的不便。

马文浩表示，航站楼内也设有多处自助轮椅收纳柜，方便老年旅客自取使用，免费电瓶车服务也可为老年旅客提供服务，保障老年旅客无忧出行。

此外，针对旅客误走机场的情况，大兴机场提供了一系列的保障措施。马文浩表示，大兴机场为误走旅客开通了快速转运和快速登机的“绿色通道”服务，旅客凭借“误走识别标签”可享受包括优先搭乘交通工具、优先办理值机、安检等联检手续以及候机区内免费电瓶车服务等“绿色通道”服务。

旅客进入大兴机场仍需进行健康码查验及体温检测

“大兴机场高度重视2021年换季转场工作，全力统筹做好大客流出行保障及疫情防控工作。”马文浩表示，大兴机场加强与各航空公司、空管等转场相关单位协作部署，积极做好资源配置、预案制定、人员培训、专项运行演练、应急处置保障等相关工作，确保航班转场运行万无一失。

“旅客进入航站楼需正确佩戴口罩，保持一米间距。”马文浩表示，根据疫情常态化防控工作要求，目前旅客进入大兴机场航站楼仍需进行健康码查验及体温检测，结合健康码互认原则，北京健康宝、国家政务服务平台健康码或各地方健康码绿码均可通行。大兴机场也将持续做好环境和服务设施清洁消毒工作，为旅客营造舒适安全的出行氛围。

记者了解到，为确保换季后航班增量带来的大客流增长，大兴机场推出全流程精准服务举措，在楼前出入口、值机柜台、安检通道、进港电梯、远机位登机口等关键节点、旅客易聚集区域安排专人为旅客提供引导和帮扶，及时予以疏导，确保旅客放心、顺畅出行。

(责编：张文婷、章斐然)