本报北京3月28日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：1—2月，我国软件和信息技术服务业呈良好发展态势，业务收入呈现恢复性高速增长，前2月，我国软件业完成软件业务收入10063亿元，受2020年同期基数较低影响，业务收入同比增长达21.3%，近两年复合增长率为3.6%。

业务收入实现快速增长的同时，利润增速也处于高位。1—2月，全行业实现利润总额1260亿元，同比增长23.0%，为近年来同期最高水平。近两年复合增长率为4.2%。软件出口恢复呈现正增长。1—2月，软件业实现出口69.7亿美元，同比增长13.1%，基本恢复至2019年同期水平。

分领域运行情况来看，软件产品收入增速大幅提升。1—2月，软件产品实现收入2590亿元，同比增长20.4%。其中，工业软件产品收入达到277亿元，同比增长18.4%，成为带动传统产业数字化转型的关键引擎。

1—2月，信息技术服务实现收入6242亿元，同比增长22.9%。其中，云服务、大数据服务广泛应用于经济社会发展各个领域，保持强劲发展势头，共实现收入995亿元，同比增长27.4%；疫情让线上购物等“宅经济”快速增长，带动电子商务平台技术服务收入989亿元，同比增长33.2%。

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 02 版）

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