本报记者 何 勇 孙 超

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2020年，面对疫情冲击，湖南省长沙县外贸实现逆势增长，进出口总额约132亿美元，同比增长18%。

畅通物流，寻求替代，保证供应链稳定；推出帮扶政策，缓解企业资金、订单难题；强化技术攻关，提升产品竞争力……长沙县政银企等多方合力，多措并举，助力外贸进出口实现稳定发展。

对位于湖南省长沙县长沙经开区的铁建重工经营计划部部长曾喜鹏来说，2020年的经历，有点像坐过山车。

“我们和园区很多企业一样，3个阶段的区分特别明显。去年前几个月，一度没有海外新订单，中期订单又一下子大幅增加。到年末的三四个月，全面恢复常态。”曾喜鹏说。

2020年，长沙县（含长沙经开区）实现外贸进出口总额约132亿美元，同比增长18%。目前，全县共有外贸资质企业1716家，其中2020年新增企业有493家。当地制造业企业外贸逆势增长背后，除了经济大势的推动，还有哪些因素在助推？

保供给，满足产品市场需求

没有订单，愁；订单爆发，也愁，愁的是如何保证供应链稳定。

曾喜鹏说，一台铁建重工生产的常规直径盾构机，重量超过3000吨，零部件超过3万个。部分进口零部件，需要6个月甚至更长的生产、进口周期。

“去年上半年的供给不畅，下半年的需求正盛，供需两端反差很大。要想把失去的时间和订单都‘抢回来’，对我们协同、调度、研发，都提出了更高的要求。”曾喜鹏说。

在对自身供应链进行梳理后，曾喜鹏和同事发现，铁建重工主要进口零部件中，多数可以在国内找到替代方案。去年3月26日，一台敞开式岩石隧道掘进机在长沙成功发运，运往秘鲁参与圣加旺水电站隧洞工程建设。“因为疫情原因，掘进机需要的进口操作手柄无法及时供货，但交货时间不等人。我们的研发团队积极在国内寻找货源，选择国产品牌，在满足产品性能前提下及时保供，而且成本还进一步压缩了。”铁建重工科技发展研究院五化所所长胡小勇说。

疫情发生后，为保供应链稳定，三一重工通过全球采购和建立口罩生产线，为供应商供应防疫物资。与此同时，对部分困难企业提前付款，对疫情严重地区供应商费用现结，及时纾困。

“我们集团判断，市场需求不会减少，只是可能延后。后期还可能出现一个需求的‘补偿反弹’。所以企业要求全力保供，确保届时达到历史最高产能，抢得先机。”三一重工股份有限公司国际总部总经理徐庆伟说。

据介绍，2020年，三一重工销售额实现了超过30%的增长。海外需求虽然在去年5月同比下降了57%，但10月后的连续几个月，又同比增长40%以上。“因为我们准备在先，这才实现了8个月干完12个月的活，还交出了出口额净增长9%的成绩单。”徐庆伟说。

稳帮扶，以确定性化解风险

“疫情对出口企业的影响是多维度的，除了山河智能自身积极应对，各方的帮扶也起到了重要的作用。”长沙经开区另一家机械工程企业山河智能下属国际营销公司总经理彭辉说。

面对应收账款可能无法回款的风险，中国出口信用保险公司为山河智能及时提供了保障服务。“原先需要一两个月才能下来的额度，疫情防控期间几天就到位了。不仅费率不增，还有不同程度的宽限期，对我们来说是及时雨。”彭辉说。

据了解，中国出口信用保险公司湖南分公司和湖南省商务厅共同制定了充分发挥出口信用保险作用的若干措施。开辟绿色理赔通道，加强对企业因海外订单取消、拒收等风险的保障，提高对企业的风险容忍度，积极开展保单融资业务。

为应对疫情防控期间资金链紧张的问题，长沙县、长沙经开区各部门也主动提高了金融服务水平。

昌能仪表是一家生产天然气汽车专用传感器和汽车及工业领域温度传感器的技术型企业。为提高企业产能，抢占国际市场份额，昌能仪表需要更多的资金投入产品研发及购买原材料中。“怎么把企业资产的抵押价值发挥到最大，还是有些迷茫。”企业负责人说。

长沙经开区金融服务中心设立了“金融集市”，对接银企两端。“经过与昌能仪表以及银行多次讨论，我们用园区的风险补偿基金池，提高了企业抵押物价值。最终昌能仪表的厂房抵押率提升了12.5%，授信额度达到450万元，缓解了企业的资金压力。”长沙经开区金融服务中心负责人黄浩说。

当地以政策的确定性对冲市场的不确定性，以提前兑现上一年度奖补资金、引导企业参加各类展会的形式，对外贸企业给予各类政策扶持。2020年，长沙经开区兑现企业外贸专项资金4000余万元，全年共有100余家企业参加了40余次国际展会、洽谈会，进一步促进了园区企业对外经济合作。

强技术，危机中觅发展新机

智能焊接机器人自动识别不同物料进行焊接，自动引导运输车满载各类物料在厂房内穿行，上百台机器人协同作战，“灯塔工厂”全自主运行。这是三一重工“18号厂房”内的生产场景。由这个厂房创造的60分钟下线一台泵车的速度纪录，在2020年下半年，进一步被刷新成45分钟。

在这个车间里，很多人最大的疑惑是：工人都去哪里了？

“一名技术工人凭借一台电脑就可以为每个工位提供物料和零部件提取、配送服务。这样的‘灯塔工厂’，让产能提升50%，人力减少60%，场地缩小30%。”徐庆伟说。

在“灯塔工厂”经验的基础上，三一重工孵化的“树根互联”项目，将企业的设备互联模式，复制、移植到制造业的多个领域，帮助传统产业实现设计研发数字化、生产制造数字化。

“越是面临外部不确定性，越是要修炼内功。三一重工通过技术进步，进一步提升了利润空间。”徐庆伟说。

旋挖钻机是山河智能的重点产品之一，市场占有率位居全球前列。在旋挖钻机装备车间最前端的订单系统里，多家海外客户的订单，排着队等待进入生产流程系统。而回顾这一产品门类的开发，山河智能董事长何清华说，山河智能在当时是“吃了螃蟹的”。

何清华介绍，最早，旋挖钻机市场完全属于外资品牌，国内大多是通过直接进口通用底盘来组装，竞争力相对较弱。山河智能通过攻克核心技术，成功跻身全球少有的拥有自主知识产权、能独立开发旋挖钻机控制软件的主机企业。这一产品也由从依赖国外进口，变为反向出口国外。

“在如今的发展阶段，创新已经成为我们的必然选择。经历研究、设计、试制、试验、试销等长期反复改善提升的过程，积淀发展起来的产品技术，未来一定可以帮助企业在全球市场上走得更远。”何清华说。

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 10 版）

(责编：郝江震、白宇)