前两月交通投资增长71.7%
货运量比2019年同期增长15.8%
2021年03月29日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月28日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：今年1至2月，投资、货运量、港口货物吞吐量等交通运输主要指标呈现同比大幅增长。前两个月，我国完成交通固定资产投资3032亿元，比2020年同期增长71.7%，比2019年同期增长11.6%。
货运方面，1至2月，完成营业性货运量67.6亿吨，比2020年同期增长48.3%，比2019年同期增长15.8%。其中，完成港口货物吞吐量23.0亿吨，比2020年同期增长20.3%，比2019年同期增长13.3%。
客运方面，受局部地区疫情、就地过年等因素影响，1至2月，完成营业性客运量12.4亿人次，比2020年同期下降15.0%，比2019年同期下降58.7%。
《 人民日报 》（ 2021年03月29日 10 版）
(责编：郝江震、白宇)
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