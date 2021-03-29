本报北京3月28日电 （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：为助力构建法定数字货币协同创新研究体系，3月26日，人民银行数字货币研究所正式对外发布“法定数字货币创新研究开放课题（2021年度）”（简称开放课题）。

据悉，人民银行数字货币研究所牵头并组织实施开放课题研究工作，旨在构建法定数字货币协同创新研究体系，促进法定数字货币产业生态蓬勃发展。开放课题立足“创新性、示范性、实用性”，鼓励协同创新，聚合各方优势力量，对数字人民币的理论体系、前沿技术、应用和功能创新等进行开放研究。

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 10 版）

(责编：郝江震、白宇)