我国鼓励对数字人民币开放研究
2021年03月29日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月28日电 （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：为助力构建法定数字货币协同创新研究体系，3月26日，人民银行数字货币研究所正式对外发布“法定数字货币创新研究开放课题（2021年度）”（简称开放课题）。
据悉，人民银行数字货币研究所牵头并组织实施开放课题研究工作，旨在构建法定数字货币协同创新研究体系，促进法定数字货币产业生态蓬勃发展。开放课题立足“创新性、示范性、实用性”，鼓励协同创新，聚合各方优势力量，对数字人民币的理论体系、前沿技术、应用和功能创新等进行开放研究。
《 人民日报 》（ 2021年03月29日 10 版）
(责编：郝江震、白宇)
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