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西咸新区提升建筑业机械化和自动化水平

车间造楼板 地上“拼”高楼

本报记者  原韬雄
2021年03月29日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　一片片楼板刚从陕西西咸新区秦汉新城陕西建工新型建材有限公司（以下简称陕西建工）自动化生产线上制造完成，就被运往不远处的秦兴佳苑安置小区建设现场；一台台墙板安装机器人、钢筋绑扎机器人等建筑机器人，站立在西咸新区沣西新城三一西安产业园数字工厂内，未来它们将代替人力，推动传统建筑业实现变革。

　　站在装配式建筑产业发展的风口上，西咸新区乘势发展。据统计，截至目前，西咸新区已推广装配式建筑278万平方米左右，三一集团、陕投远大、中天建工、凝远新材料等装配式建筑龙头企业纷纷入驻。

　　工地像“总装车间”

　　1月27日，在位于西咸新区秦汉新城的陕西建工生产车间内，墙板、楼板、梁、楼梯等构件，通过4条自动化流水线被成批生产出来。这些预制构件经过标准生产和严格检测，质量远高于现场浇筑，精度达到毫米级。

　　5公里外的秦兴佳苑安置小区项目，正是应用了这些构件，整体装配率达到63%。“经过实践检验，在该项目中广泛应用装配式建筑，节能效果可达到70%，节水约50%，劳动效率提高了3倍多，扬尘、噪声明显减少，现场建筑垃圾排放基本为零。”陕西建工董事长刘新龙说。

　　在装配式建筑的“快而精”背后，是企业的不断创新。“拿到施工图纸后，我们通常要进行二次设计，把能够预制的部分拆分出来，在工厂进行生产。这也是体现企业竞争力的关键环节。”刘新龙说。

　　制作好的“零部件”被运到工地，工地上施工人员根据图纸“像拼装积木一样建房子”，农民工变身产业工人，工地像“总装车间”。

　　地上“拼”高楼，地下空间也别有洞天。在陕西建工的市政车间，地铁管片、综合管廊等市政工程中所需的产品供不应求，占到企业生产总值的一半。在秦汉新城港务二路的市政电力管沟工程预制综合管廊项目中，这些预制管廊大大提高了施工效率，仅用12天就完成近1公里的管廊施工，开启了陕西省地下基础设备建设装配式新时代。

　　智能建造正发力

　　1月28日，在西咸新区沣西新城三一西安产业园数字工厂内机器轰鸣，一片生产繁忙的场景。

　　“两片水泥页板合在一起，中间用钢筋网连接，就形成了一块空腔墙，批量运送到施工现场进行装配，再往空腔内浇筑混凝土。‘预制+现浇’，这就是我们自主研发的SPCS竖向构件核心技术。通过这个技术，可以实现竖向结构全装配，地上地下全预制。”三一集团有限公司总裁特别助理徐剑萍说。

　　围绕产业链部署创新链，每一片楼板背后，都是西咸新区在核心技术引领下，大力推进“两链融合”，抢占未来产业发展制高点的命题。

　　“预制构件生产是建筑工业化的一个环节，与这条生产线相邻的建筑机器人生产线也即将启动建设。”徐剑萍说，装配式建筑的核心是智能建造。“3年内，我们将完成8款以上建筑机器人研发，其中5款实现量产，进一步提升建筑业机械化和自动化水平，提高建筑施工精度。”

　　大力发展装配式建筑业只是西咸新区在发展现代产业体系“赛道”上全力奔跑的一面。目前，西咸新区围绕先进制造、临空经济、电子信息、科技研发、文化旅游、总部经济等六大千亿级主导产业全面发力。数据显示，2020年西咸新区实现生产总值同比增长7.2%，在全省各市（区）中位居第一。

　　“我们将坚持创新驱动发展，不断增强产业活力和发展后劲。”西安市委常委、西咸新区管委会主任康军表示。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月29日 10 版）
(责编：郝江震、白宇)

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