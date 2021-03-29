李亚楠

政府的线上线下服务同时推进，在提升效率上想办法、在改进服务上谋思路、在提高质量上下功夫，必然能带来营商环境的变化，吸引更多投资者

前段时间，收到在外地工作的朋友求助：她在新疆乌鲁木齐生活的母亲想开个母婴用品店，但网上申领营业执照的流程有点复杂，问我能不能帮忙操作一下。跟阿姨说好等周末过去帮她办，结果还没到周末就接到她的电话：不用你跑一趟了，今天刚好到家附近的银行网点办事，银行职员说了个好消息，银行可以代办营业执照！

第二天，阿姨准备好资料，开设银行账户的同时，银行职员就帮她办理好了营业执照网上申报，而且在银行大厅的商事登记自助服务一体机上就可以直接把营业执照打印出来。“线上办理更便利，线下服务更贴心，我这回也跟上了年轻人的潮流。”

从2018年起，新疆就实现了商事登记电子化，但仍有不少人不习惯网上办事，要跑到市场监管部门的办事窗口办理，显然不够方便。

如今，自治区市场监管局与10家商业银行签订协议，涉及全疆2000多个银行网点，免费代办电子化登记注册业务，实现了登记注册、证照打印、账户服务都在银行即时、就近办理。不仅如此，银行职员接受过培训，填报信息时更为精准，网络申请被驳回的几率大大下降，给不习惯网上办事的人群提供了不少便利。

办事便利的背后，是政府强化服务理念、优化营商环境的努力。站在群众角度解决问题，在提升效率上想办法、在改进服务上谋思路、在提高质量上下功夫，将提升效率作为衡量营商环境的重要标尺，围绕提升企业和群众的满意度和获得感提供优质服务，必然能带来营商环境的变化，吸引更多投资者。

近年来，网络技术的发展大大方便了群众办事，减少了很多时间成本。但也要考虑到，还有不少群众不会或者不善于利用网络。从实践来看，通过不同行业部门之间的合作实现资源整合，政府在不断拓宽线上服务覆盖范围的同时，让线下服务也能不断跟进，显然能实现最大的合力，进一步提升群众的获得感。

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 10 版）

(责编：郝江震、白宇)