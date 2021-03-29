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高效低碳燃气轮机试验装置点火

2021年03月29日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南京3月28日电  （记者王伟健）27日，国家重大科技基础设施高效低碳燃气轮机试验装置首套试验台位在江苏省连云港市顺利点火，标志着燃烧室试验平台稳步进入动态调试阶段，预计今年下半年即可对外提供试验服务。

　　据了解，高效低碳燃气轮机试验装置是江苏省仅有的两个国家重大科技基础设施项目之一，也是江苏省委省政府领导挂钩联系推进的重大建设项目，总投资20多亿元，多项技术指标处于国际先进水平，它的建设将填补我国大功率燃气轮机试验装置的空白。该项目由中国科学院、江苏省、连云港市三方共建的江苏中科院能源动力研究中心承担，2018年项目列入国家重大科技基础设施计划。

　　据了解，燃气轮机研发过程中需要进行大量试验，并且对试验条件要求极高。高效低碳燃气轮机试验装置能够帮助研究人员模拟真实环境，从而积累关键科学数据，这对我国航空发动机和燃气轮机的研发具有重大意义。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月29日 11 版）
(责编：郝江震、白宇)

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