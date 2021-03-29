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对不明短信、网站链接和页面等要提高警惕

谨防短信“钓鱼”诈骗（理财参谋）

本报记者  欧阳洁
2021年03月29日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　在一家事业单位工作的王宁，最近收到“银行”短信，提示他可以申请提高信用卡额度。忙着家庭装修的王宁琢磨，提高信用额度正好方便应急时备用，于是按照短信提示一步步操作，当他输入短信验证码后，马上收到一家商户发来的数万元消费信息。这时他才发现上当受骗。

　　近日，一些不法分子通过群发短信，假冒多家银行名义发送服务信息，声称客户手机银行、银行卡、身份证等过期或失效，诱导客户点击短信中网站链接访问虚假手机银行系统，客户一旦受骗提供银行卡号或手机号、账户密码、短信验证码等信息，不法分子就迅速冒用客户身份进行转账，盗取银行卡内资金，使客户资金遭受损失。

　　银保监会消费者权益保护局有关负责人介绍，向消费者发送短信“钓鱼”链接是电信诈骗的常用手法之一。此类短信“钓鱼”诈骗在全国范围内时有发生，受骗对象多为风险防范意识较弱、对手机银行或网上银行登录操作不熟悉的人群。此类诈骗一般是有组织的专业诈骗，目的主要是窃取消费者银行账户敏感信息或盗取账户资金。

　　这位负责人提醒广大消费者一定要对不明短信、不明网站链接和页面、不明手机APP提高警惕，尤其是在被要求提供个人银行账户敏感信息时，要多看多想，降低被骗风险。

　　一看短信是否真实。消费者在收到落款为“银行”的信息时，要注意辨别真假，尤其不能盲目相信异常号码发送的短信。消费者若不确定短信是否真实，可以到银行营业网点或向其官方客服电话咨询。

　　二看网站链接和页面是否为官方渠道。诈骗短信提供的网页链接可能是假冒手机银行或网上银行网页的“钓鱼”链接，也可能是病毒木马，不应轻易点击和操作。建议消费者登录手机银行或网上银行时，从银行官方手机APP或网站等正规渠道进入。

　　三看对方索要信息是否为个人重要敏感信息。消费者的身份证号、银行卡号、账户密码、短信验证码、付款码等均为个人重要且敏感信息，当有第三方要求提供或输入上述信息时，须提高警惕，不要轻易提供。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月29日 18 版）
(责编：郝江震、白宇)

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