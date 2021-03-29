本报记者 吴月辉 喻思南

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近日，习近平总书记在福建考察时指出，要深入推进科技特派员制度，让广大科技特派员把论文写在田野大地上。

21年来，数十万名科技特派员活跃在农业农村生产一线，为科技兴农富农作出了突出贡献。

脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。科技特派员将承担更加重要的使命，发挥更加重要的作用。

“1亩葡萄等于10亩田，在家种葡萄也能赚钱，感谢科技特派员这个好机制。”说起种葡萄给生活带来的巨大变化，福建省南平市考亭村村民朱坤华满心欢喜,“年轻时在社会上闯荡，钱没赚着，时间荒废了不少。后来，谢福鑫老师作为科技特派员来到我们村，他鼓励我种葡萄，不但免费赠送葡萄苗，还教授果穗套袋等种植技术。如今，种植和经营这30亩葡萄园，我们家一年能收入几十万元。”

1999年，科技特派员制度从南平市起步，后来逐步在全国推开。21年来，数十万名科技特派员活跃在农业农村生产一线，目前已领办创办1.5万家企业或合作社,平均每年转化示范3万余项先进适用技术，为科技兴农富农作出了突出贡献。

科技部副部长徐南平说：“科技特派员制度从地方实践上升成为国家层面制度性安排，展现出强劲的生命力，在服务‘三农’，特别是在助力打赢脱贫攻坚战中取得显著成效。”

广大科技特派员进乡村、下田野，把实验室建在田间地头，增加了技术的源头供给，突破了农业生产的技术瓶颈

手把手传授技术，为农民解决实际困难。玛目都村是四川的一个高原特困村。当地原本种植的主要是土豆、玉米，为了早日摘掉贫困帽，村里成立了合作社，组织农民种植中药。但苦于缺乏技术，农民积极性不高，成效不明显。

2015年，四川农业大学教授田孟良作为科技特派员来到玛目都村时，发现村里土地稀缺，果树种植占用了不少土地。田孟良向村里建议，推广林下经济，实行果药复合种植，发展高原中藏药材人工栽培。

一切从头开始。选择品种，整理土地，搭建遮阳网，田间管理……每一个技术环节，田孟良都给农户们细心讲解。遇到不容易说清的问题，他挽起裤脚、操起锄头就下地示范。

在田孟良的精心指导下，如今的玛目都村已成为远近闻名的高原中藏药材人工栽培及野生抚育示范基地。

输入技术很重要，留住技术更关键。为了把技术真正留在农村，科技特派员制度培养了一大批懂技术、会经营、善管理的乡土人才。

“农民是农业和农村的核心，提升农民的综合素质才能够让科技成果更好地转化为农业生产力。”耕耘江苏农村几十年，全国优秀科技特派员赵亚夫深有体会。

为了将众多科研成果更好地传授给农民，这些年里，赵亚夫组织科研人员编写了各种科普读物，免费发给农民阅读。同时举办农民培训班，给当地农民讲授科技知识。据统计，赵亚夫为农民编写的科普读物至今已超过百万字，平均每年上课超过百堂，培训农民达30万人次，近百项现代农业科研成果在农民手中派上大用场。

在重庆涪陵区，从事涪陵黑猪选育的科技特派员朱丹，8年间对16000人次进行养猪技术培训，在现场培养养猪技术“二传手”上千人。“土专家”“二传手”既是拉近农民与科技的桥梁和纽带，也是当地群众学习、应用新技术的好榜样，有了一个“明白人”，就会有更多的“明白人”。

围绕产业和农业需求，与农民建立“风险共担、利益共享”利益共同体，推动农村科技创新创业走向纵深

传授技术让农民提升了技能，而将资本、管理等生产要素向农村聚集，则助推农业全产业链增值和向品牌化、高端化发展。

这些年来，科技特派员围绕当地产业和农业需求，与农民建立“风险共担、利益共享”利益共同体，推动农村科技创新创业走向纵深。

创新技术，让农业生产更高效。在浙江武义，种香菇曾经是个出了名的苦营生。菌棒的生产是食用菌产业中的关键环节。武义的菇农过去一般采用“煮棒”的土法来灭菌，即使几天几夜不合眼紧盯着，也不能保证料棒灭菌彻底。当地的种菇大户谢献武就曾因此吃了大亏。因为原料质量把关不严，成批的菌棒报废，当年一下子损失了三四十万元。

2008年，浙江省农业科学院园艺研究所副所长蔡为明研究员带领的“食用菌团队科技特派员”入驻武义，做的第一件事情就是解决菌棒生产的这个技术难题。

蔡为明和团队参与创办了武义创新食用菌有限公司，由企业提供资金、技术和服务，通过研发新建专业化的生产线集中生产菌棒，把统一制好的菌棒直接交给菇农进行出菇管理，让菇农种菇既轻松又有保障。

目前，武义县已经建起了20多条专业化菌棒生产线，年产菌棒3800多万棒，技术惠及全县90%以上的菇农，仅武义县一地，这项技术的推广应用就累计节支增收超亿元，种菇也不再是件苦差事了。

领办企业，加速产业市场化。扎根山区多年，科技特派员王友国利用科研成果大力促进了重庆酉阳的油茶产业发展。2015年退休后，为了继续做强做大油茶产业，他说服家人，放弃安逸生活，领办了遇到技术瓶颈的重庆五福盈林业发展有限公司。

在7年的科技创业中，王友国探索了以酉阳县天馆乡1万亩油茶为示范的“145”利润分红模式，即集体经济占10％、企业占40％、农民用土地入股占50％。仅2019年，就有1000余名贫困人口通过利益联结模式人均实现务工和分红收入1万元。

“我是农民的儿子，吃过苦、受过累，最能理解农民需要什么。我退休后再创业，带领乡亲们富起来，觉得无比甜蜜。作为一名科技特派员，意义就在这里。”王友国说。

先进的农业科技成果和现代农业生产理念在农村扎根，“科技兴农”促进农民增收、乡村致富、农业发展

通过科技特派员的不懈努力，先进的农业科技成果和现代农业生产理念在农村扎下根来，许多农村从“靠天吃饭”到“科技兴农”，为农民增收、乡村致富、农业发展发挥了重要作用。

促增收，让农民腰包鼓起来。渗水地膜旱作高产技术是一项多学科、高集成的创新成果，不仅实现了良种良法配套，还形成了农机与农艺的有效结合，铺膜播种一次完成，作业效率大幅提高，但在技术推广的过程中需要专业的指导、示范。

2017年，全国优秀科技特派员姚建民及其团队开始在陕西佳县4个乡镇示范种植渗水地膜谷子1000亩，共有119户农民参与种植，户均种植8.4亩，经测亩产达到500公斤以上，实现产量翻番，除去种植成本每亩增收1000元，农户平均增收8000元。

扶产业，让发展可持续。广大科技特派员培育出一大批带动一方经济、富裕一方百姓的乡村产业，打造出一个个响当当的地方特色品牌。

中国工程院院士李玉率领的团队制定了柞水黑木耳菌包生产等4项技术规程，为陕西柞水县选育出4个黑木耳、1个玉木耳宜栽品种，通过大面积推广，辐射带动全县9个镇办、42个村发展木耳产业，实现产值近3亿元，3000多户贫困户依靠木耳产业稳定脱贫。

科技特派员以农民需求为服务方向，提升农民脱贫增收的能力，更激发其自我发展的内生动力。

安徽农业大学党委书记江春说：“科技特派员们长期驻守脱贫攻坚一线，与农民兄弟同吃同住，给他们带来新的思维方式、新的发展观念，增强了他们脱贫致富的信心和志气。越来越多的贫困户实现了‘要我发展’到‘我要发展’的根本性转变。”

新时期有新要求。脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。科技特派员将承担更加重要的使命，发挥更加重要的作用。

徐南平表示：“下一步，科技部将按照习近平总书记的指示要求，在认真总结经验的基础上，继续丰富完善新时代科技特派员制度的内涵和实践，营造良好制度和社会环境，激发广大科技特派员服务热情和创新创业活力，加强队伍建设，提高组织效能，把科技特派员打造成农业农村现代化的排头兵和乡村振兴的先遣队。”

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 19 版）

(责编：郝江震、白宇)