原标题：基于交易鉴证下的农贸市场区块链电子发票初见成效

为鼓励消费者养成索要发票的习惯，推广使用区块链电子发票，3月26日上午，由国家税务总局普洱市税务局开展的“普洱市2021区块链电子发票专项摇奖兑奖活动”在云南省普洱市思茅区五一农贸市场举行。活动现场，为普洱市2021年区块链电子发票专项摇奖活动中农贸市场区块链电子发票二等奖中奖者范女士进行了现场兑奖及奖牌发放，并对开具出该中奖发票的摊主颁发了幸运摊位奖牌。

“真没想到一张买菜领取的区块链电子发票，还能让我这么幸运中奖，看来以后每次买菜都要主动索要发票了。”范女士高兴地说。

范女士口中所说的区块链电子发票，是由国家税务总局普洱市税务局指导，高灯云作为项目技术实施方共同打造的“基于交易鉴证下的农贸市场区块链电子发票”，于今年2月1日在思茅区五一农贸市场正式启用。消费者买菜后，只要扫码即时就可开具区块链电子发票，为市民生活带来更多便利的同时，也推动普洱绿色农产品打开销路，成为云南省税务部门拓展区块链电子发票应用的一次创新举措。针对农贸市场交易量大、开票难等需求和痛点，普洱市税务部门与高灯科技税企合作，将高灯云“票税链”进行定制化的开发，填补了农贸市场商贩和消费者之间缺失的发票一环。

专家表示，随着数字新基建的推进发展，区块链技术也在各领域加速渗透。中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》指出，要探索区块链技术在社会保险费征收方面的应用，区块链在政务领域的应用将进一步加强。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、吕骞)