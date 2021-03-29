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5G网络升级进行时 独立组网将成未来主旋律

2021年03月29日08:43 | 来源：科技日报
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原标题：5G网络升级进行时 独立组网将成未来主旋律

　　NSA是“一网多用”，SA是“专网专用”。NSA模式的网络就像城市道路，既跑汽车也跑自行车，而独立建设的SA模式网络类似于高速公路，跑的都是5G信号。

　　5G技术发展至今，大家对5G的两种组网方式已不陌生，尽管我国5G建设不断跑出新速度、新高度，但从近日“联通电信辟谣首批5G用户被抛弃”登上微博热搜看，大家仍对独立组网（SA）和非独立组网（NSA）两种5G组网方式关注度不减，而且仍有部分群众对我国的5G建设和业务运营原则存在理解偏差。

　　一个是“一网多用”，一个是“专网专用”

　　SA和NSA的主要区别在于，是否需要依附现有的4G网络进行5G网络部署，反映的是基站和核心网的搭配方式。

　　从它们的中文释义也能看出其中的差别，NSA是“一网多用”，SA是“专网专用”。

　　在5G NSA组网方式下，4G、5G共用核心网，直接利用4G基站加装5G基站，即可快速实现5G网络覆盖。作为5G标准的核心网，SA核心网的信令格式、流程及核心网架构都是全新的。

　　简单地说，NSA模式的网络就像城市道路，既跑汽车也跑自行车，而独立建设的SA模式网络类似于高速公路，跑的都是5G信号。这也是为什么业界将NSA看作5G的过渡方案。

　　5G的两个组网选项牵扯着网络时延、上行带宽、网络灵活敏捷性和服务可靠性等一系列5G性能指标的差异。

　　相比之下，NSA模式更有利于资源的最大利用，无论对用户还是对运营商来说，时间成本和资源投入都更少。SA模式则更能发挥5G的三大技术优势——增强移动宽带（eMBB）、海量机器连接（mMTC）和低时延高可靠（URLLC），并在此基础上支撑实现更为丰富多元的场景业务，提供包括网络切片、超低时延链接、海量链接等诸多NSA模式无法提供的能力。

　　如工信部前部长苗圩所言，真正要体现5G性能，还得依靠SA模式的5G网络，而不是基于4G核心网上面的NSA模式。

　　中国工程院院士邬贺铨曾坦言，在全球率先启动SA大规模建设，除产品成熟性和稳定性的考验外，SDN、NFV、SRv6、网络切片、SD-WAN 等大规模组网技术尚待验证。

　　SA模式是5G组网的终极方案

　　在5G网络建设的最初阶段，SA与NSA模式混合并行，但几乎所有的国家都视SA模式为5G组网的终极方案，我国也不例外。

　　通信行业专家陈志刚介绍，2017年12月，5G NSA核心标准冻结，引起全球广泛关注，由此引发业内外对5G组网方式的长期讨论。

　　早在5G商用发牌前，对我国5G网络部署该走SA模式还是通过NSA模式逐步过渡的争论一直都未断绝。

　　大部分运营商之所以选择在4G核心网的基础上采用NSA方案作为过渡，5G建设投资大是众所周知的原因之一。

　　通信行业分析师柏松说：“节省投资是一方面，更重要的是，从3G、4G的经验看，先拥有网络基础设施，将极大减少后期的过渡成本，为中国开创性的5G技术探索积累经验。”

　　但是，NSA模式如同“半个5G标准”，毕竟无法完成发挥5G网络的技术优势。2018年，5G独立组网标准正式冻结，我国各电信运营商开始公布独立组网计划。

　　2020年3月24日，工信部发布的《关于推动5G加快发展的通知》中提出，“支持基础电信企业以5G独立组网（SA）为目标，控制非独立组网（NSA）建设规模，加快推进主要城市的网络建设，并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖”。

　　柏松说：“尽管工信部早已明确，SA是我国5G未来主要发展方向，各电信运营商也有积极筹谋，但以该通知为标志，运营商新建的基站将全部为SA基站。2020年可以看作是我国5G SA新基建建设和发展的元年。”

　　2019年，我国所建的5G网络还基本属于非独立组网。2020年11月，中国电信在天翼展上宣布在全球率先商用5G SA网络，覆盖全国300多个城市。前不久，中国移动表示已建成覆盖我国31个省市、337个城市的全球最大5G SA商用网络，SA终端将在2021年全面普及。

　　新事物的成长总要经历由小到大、由不完善到比较完善的过程，5G建设也是如此。

　　运营商短期内不会关闭NSA网络

　　虽然SA模式组网已是5G建设主旋律，但大量4G基站仍会继续存在。从中国电信和中国联通的回应看，目前不存在关闭5G NSA网络一说。

　　柏松说：“从非独立组网向独立组网的过渡是一个漫长的过程，不会出现一刀切式的直接断网现象。”

　　资深电信行业咨询师马继华表示，无论是运营商还是用户，尝鲜总要付出代价。技术终有过时而被替代的那一天，建设者和使用者不可能永远停留在某一阶段，这是移动通信代际进步的典型特征，只是时间长短的问题，小灵通、2G、3G手机都走过了同样的历程。

　　“运营商抛弃原来NSA用户的说法不准确。”马继华强调，目前第一批仅支持NSA的5G手机还可以使用，不排除未来运营商会迫于基站资源和运营成本压力拆除或升级NSA的可能，但这也是第一批5G手机使用生命周期之后的事了。

　　当然，不管是手机厂商还是运营商，应该告知用户真实情况，让用户理性选择。“科技发展日新月异，迭代速度越来越快，产品的生命周期也越来越短，用户需要合理抉择。”马继华如是说。

　　“运营商在用户告知上还需要更精心、更详细，手机厂商在产品宣传上也应避免夸大误导。”柏松说，“运营商和厂商应该多加关注那些5G NSA终端用户的合理诉求，他们中有很多人是5G最早的支持者。”

　　中国电信董事长柯瑞文指出，我们要清醒地认识到，5G仍处在发展初期，全面满足客户期待、进一步孕育成熟还需产业各界共同努力。

　　柯瑞文说：“特别是在提升终端SA支持率、SA行业模组产业化、协同打造SA通用应用、探索总结基于5G的产业互联网解决方案等方面，亟须各位产业伙伴加大投入力度，加快创新步伐。”

　　SA/NSA双模已是5G终端标配

　　非独立组网终究是要向独立组网演进，但谁都无法准确预测这个进程会有多快。明确可知的是，即便是在SA方式的5G网络中，也绝不意味着早期NSA的5G手机就不能用了。

　　2019年底，5G舆论场曾上演了仅支持NSA组网的手机是不是真正的5G手机的大论战。那时，5G手机大多数只支持NSA，最早兼容NSA和SA的双模手机出自华为。

　　那个阶段，我国的电信运营商向5G体验用户发出告知提醒，目前仅支持NSA的单模5G手机，在只有SA模式网络的地方，将无法连接到5G网络。

　　目前国内仅支持NSA组网的手机为2019年下半年发布的7款机型，大家的争论点都聚焦在了SA模式网络下早期这批NSA单模手机的命运。

　　记者从中国电信了解到，即便终端只支持NSA模式，而基站是SA模式，用户也不必惊慌，虽然不能接入5G，但使用4G网络没问题。

　　只是，仅支持NSA模式的手机终将退出历史舞台，中国联通近日发布的《中国联通5G终端白皮书第四版（2021年度）》中明确提出，5G终端应支持SA/NSA双模。

　　随着SA模式网络建设和运行的逐步完善，各电信运营商针对终端的规划将越来越明晰，中国移动明确表示，2021年的重要任务之一就是促进5G端网匹配，将5G用户向5G SA网络牵引。

(责编：赵竹青、吕骞)

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