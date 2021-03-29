原标题：数据驱动“因材施教” 在线教育迎来转型蜕变期

后疫情时代，在线学习仍在持续发力。抓住疫情隔离时的窗口期，在线学习凭借其对物理空间限制的突破性，从“辅助性”教育手段一跃成为具有“不可替代性”的主流。与互联网技术共同成长的千禧一代，上手这种新的学习方式更显驾轻就熟。目前K12学生群体在线学习的渗透率和使用率均大幅提升，行业迎来转型蜕变期。

2021年3月25日，中国科学院计算技术研究所大数据研究院联合益普索中国（咨询）有限公司等发布《2021中国K12在线英语发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）。

“K12在线英语教育发展的10年，是技术赋能英语学习的10年。”正如中国科学院计算技术研究所总工程师、科技情报大数据研究中心主任冯凯的总结，借助科技的革新，让学习产出真正与投入匹配起来，是待解决的当务之急。赋予英语学习真正的效能，是在线英语肩负的使命。

这一点上海外国语大学语言研究院副院长、中国外语战略研究中心副主任朱晔也深感认同。事实上，陈旧的唯分数论实际抹杀了孩子学习英语的乐趣，而产出也不尽如人意。身为一位语言教育者，同时也是一名家长，他见证了在课堂中一言不发的孩子，通过在线英语转变成一个热情的，积极参与的学习者，而这样鲜活的案例不在少数。这更让他坚定地相信教育的初心在于顺应每一个个体的天性，发现其特有的天赋和优势，培养良好的交流能力和语言逻辑框架，让兴趣成为孩子最好的老师。

提到学英语，似乎直接与背单词挂钩。背单词是掌握英语的唯一路径吗？前英国利兹大学教育学院国际教育学科负责人Martin Wedell教授在现场分享了他的观点：背单词固然有助于长期记忆，大声朗读也不失为练习发音的一种方法。但相比于机械练习，更重要的是为孩子提供尽可能多的趣味性互动机会，培养其使用语言的信心和熟练程度。

这与语言学博士史嘉琳教授的观点不谋而合。她的中文表达几乎达到母语级别，她的语言学习灵感正是来自于——回音法。当我们听到一个声音，比如一句话或者东西摔到地上的声音，我们的头脑会自动地重播一次同一个声音。在英语对话后的几秒钟内，我们的大脑像是按了重播键一般，将回放一遍对方的原声。这种回声其实是一种听觉记忆，由此可见高频的英语对话训练能让孩子在“实战”中达到融会贯通。

因此，线上真人一对一英语教学受到家长的追捧与青睐是一种必然。让课堂有限时间里单向度的教授变成具有互动性回声的沉浸式学习，是在线英语教育的优势。同时，英语教育还面临一种困境：教育资源的不均衡，在英语教学资源分配上尤其突出，城乡英语的差距直接影响了教育公平。

为了帮助更多孩子享受到开口说的乐趣，行业正在尝试多种学习方式的“加法”。如51Talk CFO徐珉介绍的：“融合AI技术与真人外教，打造‘5+25’学习新理念，即5分钟AI预习课+25分钟外教1对1课程。通过AI技术让孩子勇敢开口说英语，提前适应1对1在线教学的互动模式，有效降低学员的学习门槛。”

用不同的交互方式匹配K12学生的学习需求，通过产品技术及数据手段，为孩子们构建语言使用时机和环境，有针对性地延长他们课上课下的无意注意时长。科技赋能的快速反馈，增强了孩子们语言使用的成就感，让这种正向的激励情绪助推学习的自主性。

线上英语教育的智能化，将单一的课堂学习模式无限地分身和延展，以此适配学生不同的性格、教育背景和学习进度。可以说，这是一场“因材施教”思想的大数据实验。

(责编：赵竹青、吕骞)