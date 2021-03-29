原标题：产学研联动 打造高性能图计算院士专家工作站

高性能计算与我们的日常生活息息相关，包括天气预报、新药研发、新型材料、安全系数更高的汽车、高铁和飞机等都离不开高性能计算的支撑。

高性能图计算是高性能计算、图计算这两项技术融合而产生的新的技术方向，以满足人们对更大规模、更复杂数据的实时处理和存储需求。高性能图计算可以形象地比喻为数据分析主舞台的明星、高性能计算皇冠上的明珠。

而图相关的知识图谱、图数据库和图计算，是全球瞩目的人工智能基石技术，在国家安全、金融安全等方面释放出价值。知名咨询调查公司Gartner的报告显示，到2023年，图技术将促进全球30%企业的快速决策场景化，图技术应用的年增长率超过100%。

3月25日，海致高性能图计算院士专家工作站筹备启动，中国工程院院士、清华大学教授郑纬民出任海致科技首席科学家。同时，海致科技与清华大学计算机科学与技术系签署合作技术开发协议。根据规划，该院士专家工作站将打造“云边端一体、软硬件协同”的技术产品体系和应用生态环境，实现从技术到产业的全面突破性发展。

郑纬民是高性能计算和存储系统等方面的专家。他认为，高性能计算和图计算技术在我国虽已发展多时，但现有的解决方案尚不能满足复杂类型的操作需求，尚未实现软硬通融，还有更为广阔的应用市场亟待开拓。

据了解，高性能图计算牵扯到计算机产业的整个产业链，在硬件方面，离不开芯片、高性能服务器以及大规模集群的支撑；在软件方面，涉及数据库系统、存储系统、分布式计算框架，并与应用相结合，渗透到众多的应用领域和行业。

由于高性能图计算的战略前沿性和全局拉动作用，郑纬民认为，现在布局高性能图计算恰逢其时，就相当于抓住了未来大数据、人工智能和高性能计算产业发展的牛鼻子，具有积极影响。（凌纪伟）

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