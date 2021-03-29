人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

产学研联动 打造高性能图计算院士专家工作站

2021年03月29日08:56 | 来源：新华网
小字号
原标题：产学研联动 打造高性能图计算院士专家工作站

高性能计算与我们的日常生活息息相关，包括天气预报、新药研发、新型材料、安全系数更高的汽车、高铁和飞机等都离不开高性能计算的支撑。

高性能图计算是高性能计算、图计算这两项技术融合而产生的新的技术方向，以满足人们对更大规模、更复杂数据的实时处理和存储需求。高性能图计算可以形象地比喻为数据分析主舞台的明星、高性能计算皇冠上的明珠。

而图相关的知识图谱、图数据库和图计算，是全球瞩目的人工智能基石技术，在国家安全、金融安全等方面释放出价值。知名咨询调查公司Gartner的报告显示，到2023年，图技术将促进全球30%企业的快速决策场景化，图技术应用的年增长率超过100%。

3月25日，海致高性能图计算院士专家工作站筹备启动，中国工程院院士、清华大学教授郑纬民出任海致科技首席科学家。同时，海致科技与清华大学计算机科学与技术系签署合作技术开发协议。根据规划，该院士专家工作站将打造“云边端一体、软硬件协同”的技术产品体系和应用生态环境，实现从技术到产业的全面突破性发展。

郑纬民是高性能计算和存储系统等方面的专家。他认为，高性能计算和图计算技术在我国虽已发展多时，但现有的解决方案尚不能满足复杂类型的操作需求，尚未实现软硬通融，还有更为广阔的应用市场亟待开拓。

据了解，高性能图计算牵扯到计算机产业的整个产业链，在硬件方面，离不开芯片、高性能服务器以及大规模集群的支撑；在软件方面，涉及数据库系统、存储系统、分布式计算框架，并与应用相结合，渗透到众多的应用领域和行业。

由于高性能图计算的战略前沿性和全局拉动作用，郑纬民认为，现在布局高性能图计算恰逢其时，就相当于抓住了未来大数据、人工智能和高性能计算产业发展的牛鼻子，具有积极影响。（凌纪伟）

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
大兴机场新航季计划“出炉” 覆盖136个国内航点
　　人民网北京3月28日电 （记者乔雪峰）“自2021年3月28日起，大兴机场执行夏航季航班计划。”3月28日，大兴机场运行管理部值班经理陈华接受人民网记者采访时表示，大兴机场夏航季国内客运航班的时刻总量将达到886个/日，换季后大兴机场包含471条国内航线，覆盖136个国内航点，12家国内航空公司在大兴机场运营客运航线。…
中国石化2020年盈利331亿元
　　人民网北京3月28日电 （记者毕磊）今日，中国石化发布2020年度业绩报告，按照国际财务报告准则，公司实现营业额及其他经营收入人民币2.11万亿元；股东应占利润人民币331亿元，每股盈利人民币0.273元。按照中国企业会计准则，归属于母公司股东的净利润人民币329亿元，每股基本收益人民币0.272元。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部