新华社记者宿亮

原标题：苏伊士运河堵塞会让世界经济有多痛？

“船、箱、货，全都在错误的地方！”最近几天，全球供应链上每个环节的从业者都发出类似感叹。

一艘长约400米、悬挂巴拿马国旗的重型集装箱货轮当地时间23日起堵在苏伊士运河航道，其后等待通行的船只目前已超过300艘。作为世界最重要的海运通道之一，苏伊士运河堵塞让全球供应链“如鲠在喉”。

苏伊士运河堵塞会让世界经济有多痛？这取决于运河疏通工作进度，更取决于全球供应链在新冠疫情冲击下的脆弱程度。

救援团队在社交媒体上创建账号“苏伊士运河挖掘者”。账号简介说：“尽最大努力，但无法保证什么。”这反映了目前挖掘疏通工作仍充满不确定性，甚至寄希望于潮水涨到一定高度以托起搁浅货轮。

数据显示，全球海运物流中，约15%的货船要经过苏伊士运河。丹麦“海运情报”咨询公司首席执行官拉尔斯·延森表示，每天约有30艘重型货船通过苏伊士运河，堵塞一天就意味着5.5万个集装箱延迟交付。德国保险巨头安联集团估算，苏伊士运河堵塞或令全球贸易每周损失60亿美元至100亿美元。

苏伊士运河管理方表示，货船可以自行选择等待还是绕行非洲南端的好望角。不过，目前没有船只选择绕行。等待，不确定何时能通行，每天都要付出额外成本；但绕行则意味着要付出数周的额外航程及连带成本。

由于对苏伊士运河海运渠道依赖度较高，欧洲市场已明显感受到物流受阻带来的不便。多家欧洲家居、家电零售商均表示有货物堵在运河中，将导致延迟交付。一旦情况迟迟得不到缓解，可能导致物价上涨。

不仅零售业“痛”，制造业也一样。国际评级机构穆迪分析，由于欧洲制造业特别是汽车零件供应商，一直奉行“准时制库存管理”以最大化资本效率，不会大量囤积原材料。在这种情况下，物流一旦受阻，可能导致生产中断。

疫情冲击下，零售业、制造业原本就是损失较大的行业。随着经济逐步恢复，这些行业刚刚有所恢复，特别是消费者疫情居家期间有改善生活条件的需求，给零售业带来“曙光”，但运河堵塞让零售商一时“无米下锅”。

不仅如此，如果堵塞延续，大量货船无法周转，必将导致海运费率提高，增加全球贸易成本，导致连锁反应。去年下半年以来，国际海运市场受集装箱短缺、贸易复苏等因素影响，运力本已经十分紧张，海运价格已处于高位。苏伊士运河堵塞无异于向海运市场“伤口上撒盐”。

与此同时，运输延误也将产生大量保险赔付请求，让从事海运保险的金融机构承压，或将引发再保险等领域动荡。

另外，也有市场人士担心国际原油及其他大宗商品价格会因苏伊士运河堵塞暴涨。最近几天，国际油价显著上涨。纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货和5月交货的伦敦布伦特原油期货价格均已超过每桶60美元。

不过，业内人士表示，市场担忧供应链的情绪加剧，导致油价上涨，但欧洲多国为应对新一轮疫情收紧防控措施仍会抑制原油需求，再加上美国等产油国运输渠道未受影响，国际油价上行空间有限。

有专家表示，苏伊士运河堵塞让本就受疫情严重冲击的全球贸易“雪上加霜”。与此同时，这起事件也给全球贸易“提醒”，不能过分依赖海运，不要“把鸡蛋放在同一个篮子里”，要推动类似中欧班列等陆上物流体系建设。另外，运河堵塞造成物流缺位，可能导致制造业改变目前原材料库存体系，增加“存货”以避免类似情况再次发生。

(责编：赵竹青、吕骞)