王恩博

中新网北京3月28日电 (记者 王恩博)基础设施是经济社会发展的重要支撑。加快新型基础设施建设，更是促进当前经济增长、打牢长远发展基础的重要举措。“十四五”时期，被称作“基建狂魔”的中国在基础设施投资方面应如何发力？

资料图：深圳机场卫星厅建设工地的建设者正全力以赴加快室内精装修等施工进度。中新社记者 陈文 摄

“现代化基础设施体系是现代化经济体系的重要组成部分。建设现代化经济体系，必须打造现代化基础设施体。”国家发改委投资研究所研究员吴亚平在27日举行的“政信产业高峰论坛·2021北京合作峰会”上指出，“十四五”时期，打造现代化基础设施体系的主要着力点在于统筹存量盘活和增量建设、统筹传统和新型基础设施发展。

谈及未来五年基建投资总体思路，他认为，从投资方向和重点领域看，主要在“两新一重”，即新型基础设施、新型城镇化、交通电力水利等重大工程。从重点区域看，主要包括经济增长较快、人口较多、需求稳定的中部地区，分别辐射带动西南、西北地区的成渝和关中地区，以及人口流入、需求大、价格高的东部地区城市群和都市圈。

基础设施建设特别是新基建需要大量资金，如何完善配套金融措施、创新融资模式，是需要思考的问题。

天津金融资产交易所副总裁林海表示，未来基建金融服务将更强调优化投资结构，并加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、民生保障等领域短板。基建的核心板块包括公共设施管理业、道路运输业、电力热力的生产和供应业、水利管理业、铁路运输业，而新基建将集中在三个板块，即信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

作为新战场、新风口，林海指出，新基建未来可能产生的机会和融资需求的领域表现在以下七大领域：5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。他认为，REITs、PPP二级市场交易、基于数字化的PPP二级市场交易，将是创新的基建融资模式。

今年政府工作报告提出扩大有效投资，并强调“完善支持社会资本参与政策，进一步拆除妨碍民间投资的各种藩篱，在更多领域让社会资本进得来、能发展、有作为”。

民间投资进入基础设施和公共事业等领域有何好处？河南省投融资协会会长耿玉印说，民间投资是构建金融体系中不可或缺的一部分，在服务实体经济过程中作用非常重要。

一方面，它能充分发挥在市场配置中的作用引来金融活水，比如“两新一重”建设，交通、能源、水利等重大工程项目等，这些项目推进都需要大量资金支持，拓宽融资渠道势在必行；另一方面，它给广大投资者提供了更广阔的投资渠道，参与国家建设所获得的收益也有助于间接增加老百姓财产性收入。

政信投资集团执行副总裁邱鹰表示，基础设施建设带来了投资需求的增加，在中央加快投融资体制改革的契机下，积极调动社会资本参与基础设施建设，把新时代红利分享给投资者，将成为制造新中产的重要手段，让政府、企业和投资人实现共赢。(完)

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