◎ 记者 王媛媛

受益于A股市场信用交易活跃度提升，两融业务规模暴涨。券商下调两融利率，意在提升两融交易活跃度，降低客户交易成本，提升券商行业的业务竞争力。

券商两融价格战再次开打？近期，市场行情持续调整，随即传出部分券商两融利率下浮的消息。

分析人士认为，券商下调两融利率，意在提升两融交易活跃度，降低客户交易成本，提升券商行业的业务竞争力。未来，在行业佣金率普遍下调的大背景下，发展信用交易业务将有望进一步提升证券公司的盈利能力及市场竞争力。

两融营收贡献颇丰

受益于A股市场信用交易活跃度提升，券商资本中介业务发展态势良好，两融业务规模暴涨。截至2020年末，市场融资融券余额16190.1亿元，较上年末增加58.8%。其中，融资余额14820.2亿元，较上年末增长47.4%；融券余额1369.8亿元，较上年末增长894.1%。

独立财经评论员郭施亮在在接受《国际金融报》记者采访时表示，A股两融交易随着市场行情好坏发生变化，市场具备持续赚钱效应，则两融交易活跃度明显上升，杠杆投资需求也会显著提升。市场赚钱效应减弱，两融需求下降，这与市场环境、投资信心息息相关。

已公布2020年财报的上市券商中，两融业务得到不同幅度的增长。华泰证券年报显示，截至2020年末，母公司融资融券业务余额为人民币1241.23亿元，同比增长84.91%。其中，融券业务余额为254.10亿元，同比增长984.97%。

不仅增幅可观，两融业务亦为券商营收贡献颇丰。2020年年报显示，国联证券融资融券期末余额为86.26亿元，同比增长87.03%；融资融券业务实现息费收入4.34亿元，同比增长65.65%。

重要性还在日趋提升。中证协表示，2020年末，两融业务融出证券余额达到1298.46亿元，是上年末的近10倍，业务占两融业务总规模的比例从上年末的1.26%提高至2020年末的7.95%，证券公司业务规模呈爆发式增长。

作为重要的盈利增长点，资本中介业务得到券商的重点投入及建设。2020年6月30日，华泰证券发布全市场首个开放式、线上证券借贷交易平台“融券通”，旨在开启证券借贷行业数字化运营新模式。截至2020年8月30日，华泰证券融券通平台累计委托金额超千亿元。

中小券商亦在发力融券电子平台建设。国联证券表示，要积极建设系统化的融券平台，提升客户体验感，提升公司融券业务竞争力。浙商证券提出，公司信用业务将探索以电子化、体系化的方式对标的证券和担保证券、投资者适当管理、授信额度动态管理等方面进行精细化管理。

提升行业竞争力

近期，由于市场行情调整，多家券商传出两融利率下浮的消息。

所谓融资融券交易，包括融资交易和融券交易，限买入或卖出两融融资标的证券。其中，融资交易即融资买入，融券交易即融券卖出。

“券商下调两融利率，意在提升两融交易活跃度，降低客户交易成本，提升券商行业的业务竞争力。”郭施亮表示。

某券业人士告诉《国际金融报》记者，券商下浮两融利率，主要是出于行业竞争的需要，在同质化程度较高的情况下，低价是吸引客户最直接的路径。同时，当市场行情寡淡的时候，自营业务作为重要收入来源，通常会打一些折扣，也会有需要想办法借助其他业务来拉动营收平衡的考量。

该人士进一步表示，一般来说，大券商比小券商的两融利率整体要高一些。头部券商融资利率大约保持在7%至8.5%左右，行情趋淡时，部分中小券可以给到6.5%甚至6%以下。另外，资产规模丰厚的客户获得专属优惠的概率也更高。不过，当价格战来临时，无论头部还是非头部券商，皆要为生计考量，议价空间会更大一些。

股民对两融的参与度冷热不均。上海某散户投资者告诉《国际金融报》记者，股票账户分为普通账户和信用账户两种，信用账户里也可做股票操作。券商为吸引或鼓励投资者在信用账户中操作，可能会将该账户里的交易手续费略微调低。等行情回暖的时候，间或会参与到两融操作中去。另一位上海股民则表示，考虑到习惯问题，始终是在普通账户中操作股票。融资融券在自己看来风险较高，且融券的券源较少，当前部分热门券本身利率已偏高，风险也随之增大。所以，他参与意愿并不高。

政策利好业务发展

近年来，券商两融业务松绑，接连迎来利好政策。2019年8月9日，证监会指导沪深交易所修订的《融资融券交易实施细则》正式出台，两融标的范围大幅拓宽的同时，监管层取消了维持担保比例130%的“平仓线”要求。

2020年12月，中国结算发布通知，沪深市场QFII、RQFII登记结算制度改革相关业务于2020年12月28日上线。其中，QFII、RQFII参与融资融券业务的，可于业务上线后申请开立信用证券账户，并自账户开立的次一交易日起参与融资融券类证券交易。

除了政策利好之外，证券行业拥有资本密集型的行业属性，对资本规模的要求越来越高，扩充资本成为顺应行业趋势、发展重资本业务的不二法则。

国联证券表示，在目前行业佣金率普遍下调的大背景下，发展信用交易业务将有望进一步提升公司的盈利能力及市场竞争力。在巩固现有通道业务的基础上，以融资融券等类贷款业务作为收入增长的驱动器，还能够进一步增强服务实体经济的能力。因此，应进一步增加资本投入以适度增加信用交易业务规模。

华创证券母公司华创阳安表示，在证券行业传统业务竞争加剧、佣金水平持续降低的背景下，证券公司正从过去依靠通道佣金的业务模式逐渐向以资本中介型业务为代表、多元业务条线协同发展的综合型业务模式转型，提前布局和投入有利于公司长远发展。

华泰证券在年报中提出，资本中介业务将不断开拓信用业务客群，持续推进“融券通”平台体系建设，加大客户策略研究力度，提升专业投资者服务能力，打造境内外、场内外一体化券池，持续扩大融通品牌影响力，满足客户综合性融资服务业务需求。

(责编：王震、吕骞)