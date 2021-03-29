记者 夏悦超

夏悦超 摄

去年权益基金赚钱效应显著，吸引了大批新基民入场。其中大部分是90后，他们理财意识强，却在人生中经历第一次投资被套，交了第一笔学费。

今年春节前后，“基金”突然爆红，成为不少人聚会、吃饭、上网讨论的热点话题。从文字内容为主导的社交平台来看，微博、豆瓣、虎扑、NGA（中文综合游戏社区）已经成为新老基民交流的又一片天地，这些平台在风格上明显不同于传统的东方财富网和雪球等财经网站。

有数据显示，“90后”成为新增基民的主力军，“用利息生活，给资产增值”是他们的心之所向。但基金终归是风险与收益并存的理财工具，近一个月来，上千只股票型基金和偏股混合型基金净值至少跌去10%。与此同时，基金因为大跌多次跻身微博热搜榜前列。

“搞钱”失败的年轻人似乎并不甘心，他们开始在各个平台分享投资的坎坷之路，从微博到豆瓣、虎扑再到NGA，待基金发行热潮渐渐回归理性后，新基民终究还是会为自己盲目冲动的投资操作付下第一笔学费。

基金：社交圈新话题

“工资存起来，让自己的本金越来越多，等待最优的投资机会”。这是豆瓣小组“用利息生活|投资理财”的一段简介，该小组成立于2018年10月29日，属于豆瓣“用利息生活”三部曲之第二阶段的小组，另外两个友情小组分别是“用利息生活|储蓄”和“用利息生活|财务自由”。

打开该小组，你会发现有528082名小组成员，成员称号统一为“钢铁韭菜”，几乎每天都有小组成员在平台上分享理财干货和投资记录，这是一个互动性和活跃性都非常高的小组。

在该小组讨论区，每天都会有最新的投资感悟和对热点事件的讨论。比如，某位“钢铁韭菜”发帖表示自己买入了诺安成长混合基金，显示买入金额是1万元，但帖子下方的回应中，有人称其为“真的勇士”，有人称其为“壮士”。诺安成长混合曾因其“押注式”重仓半导体策略，在短期大涨大跌引发众人关注，基金经理蔡嵩松也被投资者频频调侃。

近期刷屏的碳中和主题策略也引起“钢铁韭菜”们的注意。有位“钢铁韭菜”发帖询问是否有相关主题基金，还有“钢铁韭菜”表示，“小散真难，什么都赶不上吃肉，汤也喝不了。”

抱团股经历了一个月的估值下杀，一些去年四季度末重仓了白酒、医药、新能源等抱团股的基金净值遭受重挫。东方财富Choice数据显示，截至3月19日，近一个月已经有上千只股票型基金和偏股混合型基金净值下跌超10%。

近段时间，每当投资被套或亏损，投资者总会自嘲为“韭菜”。某位“钢铁韭菜”认为，新韭菜注定是被割的。但也有小组成员认为，只要不卖出就不是韭菜。而就在一个多月前，大家的发帖内容还主要是轻松愉快的分享收益，这种急转直下的心态转变，让越来越多的“钢铁韭菜”意识到，也许行情会很艰难，要做好应对的心理准备。

与豆瓣不同，靠篮球论坛发家的虎扑，也有众多股民和基民活跃在其“股票区”的社区频道。该频道一共有近20万的用户关注，帖子内容主要与股票投资交流、市场行情有关，但目前已经有越来越多的基金话题涌入，“2月基金大跌”“三月基金情势大讨论”“当代年轻人买基金现状”均进入最热话题榜单。

有关基金的讨论内容，除了投资收益、基金经理外，也有用户发帖分析称，基金长期持有但也要及时止盈；基金可以定投，但需要注意加仓后的费用成本；确实会有微笑曲线，但也要学会高抛低吸；不能盲目崇拜偶像，基金销售也是要赚钱的。

一位用户曾在“股票区”发帖总结称，一定要在市场大热的时候降低仓位，不要盲目跟风，但也不要因为亏损而害怕。

除上述两大日常生活综合社区外，专注游戏攻略分享的NGA（中文综合游戏社区）也聚集了众多购买了基金的用户。该平台中专门设有名为“大时代”的频道，主要讨论股票投资等二级市场有关的投资经验。近段时间，该频道时常出现与基金有关的话题讨论。

从该频道近期发布的帖子内容来看，用户关注的焦点集中在“有无碳中和概念基金”“基金为什么大跌”“基金长期投资收益如何”等。

除了情绪的宣泄和新入场小白的提问外，也有一部分人喜欢在频道中发布分析贴。一位NGA用户发帖称，自2019年起，基金因为大盘的改变而有了一个新的特征，结构化行情导致的赛道选择问题，这个自此以后有可能是个常态化的趋势。因此如果有信心，基金也可以玩中线的，持有几个月至半年不等，理论上也能取得不错的收益。

“90后”基民：第一次投资被套

基金新发市场曾在一年内出现两次单月破5000亿份的纪录，分别是2020年7月和2021年1月，这期间吸引了大批新基民入场。

买基金前上各大社区的相关讨论板块取取经，早已不是什么新鲜事，其中大多数新基民是90后，这部分群体并不像绝大部分70后或80后那般拥有足够的买房能力，也没时间和耐心钻研变化莫测的股市，过去两年权益类基金的赚钱效应显然吸引了他们。

Mob研究院数据显示，2020年，6000万新基民加入基金的狂欢，互联网基民用户规模突破1.2亿，同比上升90.7%。2020年新增基民中超五成为90后。90后在开始工作的两年内开始理财，理财意识比父母辈提前10年，八成90后每个月都在理财，他们对金钱有规划，理财意识强。

1992年出生的张凯（化名）初次接触基金是在两年前，真正频繁购买基金是从去年下半年开始，此前他更热衷去买银行定期理财产品。在发现身边不少人开始购买基金，并且能有30-40个点的收益时，他决定退出所有到期理财产品，集中精力投资基金。

目前他在沪工作已有五年，并在某二线城市购置了一套房产，付完首付后还承担了30年的房贷。

“毕竟身背30年房贷，还是想赚点钱对冲一下还贷的压力，如果能一直大幅跑赢银行理财收益，我总归是会坚持投基金的。”张凯说。

张凯也未想过，自己去年底刚入场买了基金后，虽然短期尝到了一下赚十几个点的甜头，但随后的一路下跌瞬间浇灭了他的热情，收益已经变为负数，“还能怎么办呢？先拿着吧，找机会补仓摊薄成本吧”。

1993年出生的赵伟（化名），去年初开始接触买基金，因为他的新婚妻子是一位老基民，在妻子的建议下，他曾认购过新能源主题基金以及重仓白酒的基金。

“我老婆比我厉害多了，她之前买的新能源基金赚了60个点，其他一些基金也有40-50个点的收益。”赵伟还表示，在去年12月底时，他的持仓收益已经超过40%，这在当时已经达到权益类基金年度收益的平均成绩。

“当时刚结完婚准备买房，一直很犹豫要不要把基金的钱退出来，但想到也许还会赚更多，可以对冲买房花的钱，就没有及时止盈。”说到这里，赵伟后悔不已，在今年1月中下旬，他的基金收益开始出现亏损，“但年初每次跌了一点，后面又赚一点，春节前连续上涨那几天，我就更加坚定不要赎回，也许后面还会有大鱼。”赵伟把希望寄托在年后的开门红行情，但是捉摸不透的市场让他苦恼不已。如今，赵伟的持仓收益已经不足10%，他依旧坚定持有，并且决定继续定投。

1994年出生的李丽（化名），在某二线城市的幼教机构工作，她表示每月的工资不足以支撑去旅游、购物、吃美食，而基金收益可以为她提供更多的零花钱。

在去年第一次尝试买入基金之后，她并没有累计投入过多的本金，目前投资基金一共几万元。“这些都是工作以来积攒的闲钱。”李丽介绍，去年看着收益蹭蹭地涨，都已经准备今年节假日去旅游的计划了。

不过，近一个月来，她持有的基金亏了15个点，“虽然我不会在乎短期的收益，但是近期波动确实有些太大了，幸好是闲钱，不然我的心态可能会受很大影响。”

李丽说，自己积攒的闲钱基本上2年内是不会碰到，她听说基金要长期投资，虽然不是很懂专业知识，但也知道不能短期靠运气投机。

对于90后新基民，今年以来的基金投资心得似乎都是一开始尝到甜头，随后市场波动，却未做好止盈，遗憾被套。

当前，越来越多的互联网平台为基金持有人提供了更多讨论的空间和机会。除了上述提及的平台外，微博已经是众多基民吐槽和宣泄情绪的主阵地，闲鱼、小红书、B站（哔哩哔哩）、抖音等平台也成为一批批新基民的聚集地。

难题：引导长期理性投资

年初基金市场火热时，大量投资者涌入，这给热门基金背后的管理者无疑增添了难度。目前来看，单只权益基金规模无法快速吃成个胖子，基金公司和基金经理都在理性地控制规模增速，保护持有人利益和基金业绩的平稳。

尽管新基民队伍不断壮大，但真正赚钱的毕竟是少数。同时，90后基民将饭圈文化带入基金行业，于是市场中会传出奇怪的声音，比如，基金某一天大赚，部分基民就会力捧基金经理，并称其为“xx总”“xx神”。一旦基金某日大跌，被捧上天的基金经理又会被部分基民骂为“菜xx”。

近段时间，一些机构和平台煞费苦心地扎堆发出一条条安抚投资者情绪的真诚话语。

私募排排网未来星基金经理胡泊在接受《国际金融报》记者采访时表示，从较长的时间尺度来看，普通投资者的择时行为大多数是无效的，所以在市场面临较大不确定性的时候，基金能否坚持自己的策略和投资的一致性显得极为重要。在这种情况下，需要第三方平台和基金公司对投资者进行心理建设和投资者教育，帮助投资者减少非理性的基金申赎行为。

鸿风资产投资总监黄易认为，多家基金公司和第三方平台对投资者倡导着眼长远、忽略短期波动的行为不算心理安慰，这是对市场与投资者的正确引导。

百嘉基金董事、拟任副总经理王群航向《国际金融报》记者表示，新增基民中大部分是90后，他们对于专业的基金投资理解得还不够成熟。另外，每年市场都会出现投资者买在阶段性顶部的现象，新入场的投资者需要接受市场调整的洗礼。同时，投资者教育工作也要继续跟进。

王群航认为，当前市场不断涌现新的网络用语，这需要投资者对市场有更加理性的认知和客观的理解。前段时间买基金很火，投资者普遍会倾向于购买过往业绩优秀的基金，这些基金通常依靠3-5年甚至更久的优秀业绩来获得投资者认可。但目前市场处于震荡调整期，不能凭借短短几周的业绩波动，就去否认基金经理的长期业绩实力。

(责编：王震、吕骞)