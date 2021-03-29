记者 邓皓天 实习生 毛滢滢

若能成功实现募资目标，唯赛勃估值或达22.12亿元，较2020年1月的估值增长了337.15%。

3月29日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称“唯赛勃”）将科创板上会，公开发行不超过4343.86万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

《国际金融报》记者发现，唯赛勃报告期内的估值跌宕起伏，先是激增162%，随后又下降14%。如今，唯赛勃更是想通过此次IPO实现估值质的飞跃。

估值跌宕起伏

据了解，唯赛勃成立于2001年，由BVI唯赛勃出资设立。

截至招股说明书签署日，香港唯赛勃直接唯赛勃81.06%的股权为其控股股东，而谢建新通过香港唯赛勃、汕头华加控制唯赛勃89.89%股份的表决权，为其实控人。

对此，唯赛勃表示，实际控制人可以利用其控制地位和管理地位优势，通过行使表决权对公司的董事、监事、高级管理人员选聘、发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施控制及重大影响，若公司相关治理制度不能得到严格执行，可能会导致实际控制人利用其控制地位损害公司和其他中小股东利益的风险。

需要指出的是，记者查询发现，唯赛勃欲通过此次IPO实现估值质的飞跃。

据了解，2017年3月，汕头华开以2265.64 万元的价格将其所持唯赛勃10.11%的股份转让给汕头华加；同日，汕头境嘉以1022.09万元的价格将其所持唯赛勃4.56%的股份转让给汕头嘉日。彼时，唯赛勃每股价格为1.72元，其估值约为2.24亿元。

2018年12月，宁波尚融以2935.02 万元的价格将其所持唯赛勃5%股份转让给汕头华加。此时，唯赛勃每股价格约为4.5元，其估值约为5.87亿元。

1年多的时间内，唯赛勃的估值增长了162.05%。

但令人奇怪的是，2019年11月，汕头华加以116.40万元的价格将其所持唯赛勃0.23%的股份转让给上海菲辉，以1011.25万元的价格将其所持唯赛勃2%的股份转让给上海雅舟。以此计算，唯赛勃的每股价格约为3.88元，其估值约为5.06亿元。

换言之，近一年过去，唯赛勃的估值不仅没有增加，反而下降了13.8%。

那么，为何唯赛勃的估值突然下滑了？背后有什么隐情吗？

据悉，唯赛勃是一家拥有高性能卷式分离膜及相关专业配套装备原创技术、自主核心知识产权、核心产品研发制造能力的高新技术企业，致力于成为国际领先的膜分离技术核心部件供应商。

2017年-2019年和2020年1-9月（下称“报告期”），唯赛勃分别实现营业收入29973.53万元、32794.78万元、36058.36万元、21821.65万元，净利润分别为4741.72万元、5440.48万元、6618.16万元、2916.94万元。

可以看出，在上述时间段内，唯赛勃的业绩呈现持续上升的趋势。

那么，在业绩持续上升的情况下，为何2019年11月唯赛勃的估值较此前不增反而降低了13.8%？

唯赛勃最后一次进行的股权变更发生在2020年1月，汕头华加以2047.78 万元的价格将其所持唯赛勃4.05%的股份转让给香港唯赛勃。唯赛勃每股价格约为3.88元，其估值约为5.06亿元。

随后，唯赛勃于2020年9月向上交所提交了申报材料，其此次申请科创板上市的标准之一为市值不低于10亿元。

那么，唯赛勃为何如此“自信”，公司估值在短短的8个月能翻一倍？

然而，估值翻一倍或许还不是唯赛勃最终的目标。

招股说明书显示，唯赛勃此次欲募集55303.17万元，公开发行不超过25%的股权。若能成功实现募资目标，其估值或将达到22.12亿元，较其2020年1月的估值增长了337.15%。

科创属性几何

除上述情况外，记者还发现，截至招股说明书签署日，唯赛勃在中国境内拥有已授权专利共计99项，其中发明专利6项（5项为原始取得，1项为继受取得）。

需要指出的是，报告期内，唯赛勃利用上述5项原始取得的发明专利产生的产品产生的销售收入合计分别为25012.47万元、28483.68万元、30803.11万元、18231.69万元，分别占当期主营业务收入的83.5%、86.91%、85.5%、83.57%。

有意思的是，唯赛勃上述5项原始取得的发明专利最早的申请日为2014年末。

也就是说，依靠6年前的发明专利，唯赛勃才能实现上述业绩。这也意味着，唯赛勃已有6年没有新的发明专利申请。

另外，招股说明书显示，截至2019年末，唯赛勃的同行业可比公司恩捷股份拥有发明专利10项；开能健康拥有发明专利21项；南方汇通拥有发明专利42件；星源材质拥有发明专利47项；三达膜拥有68项发明专利；长阳科技拥有99项发明专利；津膜科技掌握上百项专利及非专利技术；璞泰来获得专利超329项。

对此，上交所在问询函中要求唯赛勃结合行业特点、产品生产过程、竞争对手专利情况等，分析公司发明专利较少的原因及合理性；公司是否具有相应研发能力支撑公司进一步发展；公司核心技术先进性的体现；公司是否符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条关于发明专利指标的规定，是否具有科创属性。

但令人惊讶的是，唯赛勃似乎比同行更热衷搞研发。

招股说明书显示，报告期内，唯赛勃的研发费用率分别为5.90%，6.30%，6.55%，7.02%，同行业可比公司的研发费用率平均值分别为5.63%、4.87%、4.58%、4.39%，唯赛勃的研发费用率均略高于同行业可比公司的平均值。

(责编：王震、吕骞)