原标题：00后向往职场中乘风破浪

“眼前一亮。”

赵亦敬用这四个字形容第一次看到企业内部“吐槽大会”时的感受。这种面对问题不隐藏、反而用诙谐幽默的方式呈现问题的方式，让他产生了很强的好感。

去年11月，就读于软件工程专业的00后赵亦敬成为字节跳动的实习生。人生第一份实习，他从学校所在的成都来到了北京。不管是找实习还是找工作，“企业文化、平台机遇、薪资是我比较看中的择业标准。”而现在，4个月的实习生涯让他觉得不虚此行。

近日，中青校媒面向全国5868名大学生发起“大学生求职力”问卷调查，调查发现，地域、单位类型、行业等因素都在不同程度上影响着大学生择业，他们选出的心动企业前3名，分别是字节跳动、华为、苹果。而这届00后在面对职场生活时，更是花样百出，自成一派。

互联网大厂成热门选择，字节跳动、华为、阿里巴巴成00后心动Top3

中青校媒调查发现，超半数大学生向往新一线城市，占调查人数的52.57%，32.16%受访大学生表示向往一线城市，大学生对新一线城市的向往已经超过了一线城市。

就读于理工院校的王奕宇一直将“在一线城市工作”作为自己的奋斗目标。不过，秋招的“落败”给对“北上广深”偏爱不已的王奕宇浇了一盆冷水。投的简历石沉大海，他似乎感觉到，自己距离“令人心动的Offer”还相差甚远。“但是工作还是要找。”决心离开家乡“闯荡”的王奕宇将目标城市瞄向了杭州。他了解到，现在杭州互联网创业的活跃度在我国已经属于第一梯队，不少互联网公司发展增速极快、生机盎然。经过对薪酬、工作内容等多个因素的综合比对后，王奕宇的第一份工作定在了一家发展势头正劲的互联网创业公司。

谈及对就业城市的考虑，新闻学专业的金宇硕坦言，聚集众多媒体的北京是他的首选。“北京是媒体的重要阵地，就业平台和资源相对其他城市更丰富。”排在第二位的是沿海城市上海，金宇硕最看重这座城市的地理位置以及较多的对外交流机会。排在第三位的则是他的故乡成都。成都作为新一线城市，近年来在人才资源引进方面表现不俗。“成都是我很熟悉的城市，不用租房、天天都能回家吃饭。但不是有句老话嘛，‘少不入蜀，老不出川’，我还是想在外面漂一漂。”

中青校媒调查发现，除了新一线城市表现出一定热度外，超八成大学生希望进入互联网行业工作。调查结果显示，00后心中最具创新活力公司，排在前三位的分别是字节跳动、华为和阿里巴巴。

到复旦大学读研究生的第二个月，陈思涵就找了一份实习工作。她毕业后想到头部互联网公司工作，所以在学生阶段就积累在这类公司的工作经验和能力。“头部互联网公司有一定的积淀和规模，能给新人营造更好的学习机会，而且第一份工作可能会奠定之后的工作素养、工作习惯，这点在有规模、有体系的公司能获得更好的锻炼。”

在厦门大学软件工程系读大三的吕晓鹏把互联网“大厂”作为找实习和求职的首要目标。因为对游戏研发兴趣深厚，他已经向字节跳动、腾讯、网易等公司投递了简历，正在准备笔试和面试，并且期待暑期实习后能够顺利转正。由于专业方向的原因，吕晓鹏发现，自己身边的同学都想去互联网“大厂”工作，主要是期待在这些企业中的发展空间。“能学到什么、有怎样的发展肯定还是要靠自己，但这些公司的平台本身会推年轻人一把。”

中青校媒调查显示，大学生择业时对新兴职业抱有较高热情，在线教育老师、短视频/直播运营、全媒体运营师对大学生吸引力大，分占受访总人数的53.29%、51.30%和43.36%，其次是人工智能技术人员占31.67%，大数据研究员占35.11%。其中，人工智能、大数据分析受到工科生追捧，文史类学生则对在线教育、短视频运营表现出较高兴趣。

或许是受到父亲耳濡目染，也或许是大学期间的实践经历，对于张星琦而言，教师是个“有点特别的”职业。“当老师面对学生的时候，会帮助学生打开视野，承担着引路人的责任。”

在这样的信念驱使下，大学毕业后，他选择进入在线教育行业，成为大力教育清北网校的一名教师，担任小学数学主讲。在他看来，在线教育是朝阳行业，相比传统教育，面对的学生群体范围更广、更具挑战性，“如果是线下班级，你面对的可能是几十个孩子。但如果是线上，你面对的将是上千个、甚至上万个孩子，影响力更广、可以辐射到更多的学生群体。”

职场00后热爱挑战，部分研发岗位实习生月薪过万

2021年应届毕业生人数再创历史新高，达909万。尽管就业压力不小，但大学生对就业市场抱有信心。中青校媒调查显示，超过半数受访者对自己的月薪期待在7000元到1.5万元，占受访总人数的54.47%；约四分之一期待薪资超过1.5万元；另有2.81%受访者期待月薪超过5万元，这一选择集中在工科、理科及经管类专业的学生。

除了薪资期待，调查发现，超六成大学生实习薪资在每天100元到300元之间，部分研发岗位实习生月薪过万元，00后赵亦敬就是其中一员。

从开始有实习念头，到投递简历，再到收到几份录用函，“薪资、企业文化、平台机遇”一直是赵亦敬寻找心仪企业的硬标准。“对比拿到录用函的其他几家公司，字节跳动给出的薪资更高，日薪加上房补一个月到手差不多1万元。”除了薪资待遇，公司年轻化，办公氛围自由、开放，同样吸引着赵亦敬。他坦言，“想做点大事”是自己选择字节跳动的初心。

面对职业选择，中青校媒调查发现，00后求职最看重公司发展速度以及个人成长速度，60.91%受访者重视公司发展；50.58%受访者重视个人成长速度；45.54%受访者重视工作氛围，期待和谐的人际关系；34.46%受访者期待弹性办公时间，以及自由人性化管理。此外，公司创新力、薪资待遇、晋升机制、工作自主性等也是受访大学生较为在意的择业标准。

辞职原因万万千，那么作为新世纪出生的第一代，成长在我国社会飞速发展阶段的00后会因为什么原因而辞职呢？调查发现，工资太低排在首位，占受访总人数的81.42%；其次是工作内容过于简单，缺乏价值感，占受访总人数的61.19%；紧随其后的分别是和同事相处不融洽、办公硬件条件差、领导不理解，分占受访总人数的42.11%、38.45%和32.94%。此外，食堂“物不美价不廉”、上班时间太早也成为部分00后辞职的原因。

提起担心在工作中会遇到的问题，陈思涵和金宇硕最怕被当作“工具人”。“我会担心遇到招人是为了‘打杂’的主管，导致自己工作没有成就感。”陈思涵觉得，在20多岁的时候，一定要做有挑战性的工作，一定要多学习、多积累。工作没有发展前景、没有什么成长和收获，最可能成为她辞职的原因。在金宇硕看来，“在有限土地，追逐无限可能。”只有不断地调整和尝试，才能在一次次的挑战和创新中实现自我价值。

同样，吕鹏也最担心工作没有提升空间，所做的工作没有价值，会逐渐失去在职场中的竞争力，甚至因为缺乏竞争力而被“后浪”淘汰。本身就是“后浪”的他居安思危，给自己想好了未来发展的节奏。

通过调查不难发现，这届00后偏爱具有挑战性的工作，如果工作太简单，公司要当心被00后“炒鱿鱼”。

00后一边拼命一边惜命

“我们每个人的身体就好比二胡上的弦，绷得太紧就断了。”往日的“拼命三郎”金宇硕在结束一份“常常熬夜到五更”的实习后，意识到身体是革命的本钱。

陈思涵则是边拼搏边养生的典型。最近的她不仅能早睡的时候就早睡，而且有时间时就让自己多睡觉，“这是我恢复元气最好的方法”，为此她把眼罩、耳塞都备齐了。桌子上摆着枸杞、花茶，但她的养生不止于此，“我妈妈给我寄了西洋参，感觉累了的时候，我就泡一泡西洋参喝。最近我还想尝试一下推拿，我的好多同学都经常去，坐久了肩颈痛，感觉还是非常有用的。”

中青校媒调查发现，00后们未进职场先养生，57.06%的受访者表示，自己会携带枸杞、保温杯、养生壶等到办公室，42.44%受访者选择折叠床、颈枕，35.09%受访者选择植物。此外，零食、咖啡、加湿器、化妆品、玩偶、男女朋友照片、偶像周边等也是00后们可能摆在办公桌上的“职场必备品”。

即将走上工作岗位的金宇硕对“打造自己的办公环境”颇有想法，作为某位明星“粉头”（粉丝中的核心成员——编者注）的他，想把偶像的周边带到办公室，“这样的工作环境应该会让人更舒适吧。”

一直有读小说习惯的张星琦，办公桌上摆着一本村上春树的《挪威的森林》。虽然主业和文字没有太多直接关系，但张星琦还是希望有时间多读书，“文字能从深层次提升我的专业能力，比如授课技巧、和学生的沟通技巧。”除此之外，阅读小说也是他工作之余释放压力、缓解情绪的良药。

此外，调查结果显示出一些“有趣”的现象，比如随着年级升高，大学生对生发液和发际线粉的需求也逐渐升高；34%的男生会将女朋友的照片摆在办公桌上，相反只有8%的女生会摆男朋友的照片。关于实习期待，除了薪资、为简历镀金、进一步了解行业、提升自己能力等选项外，受访者中14.8%的男生期待在实习中收获爱情，而女生的比例只有5.1%。

00后面对与学校环境完全不同的职场，正在用自己的方式为职场路“保驾护航”。还未正式入职的吕晓鹏已经计划好了，等找到暑期实习后，上班第一天，他就把心爱的高达手办摆在办公桌上，请这位儿时便相识的伙伴，和自己一起“勇闯天涯”。

（文中金宇硕、张星琦、赵亦敬为化名）

中青报·中青网见习记者 程思 毕若旭 罗希 来源：中国青年报

(责编：王震、吕骞)