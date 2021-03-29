央行开展100亿元逆回购 实现零投放零回笼
2021年03月29日09:38 | 来源：上海证券报·中国证券网
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原标题：央行开展100亿元逆回购 实现零投放零回笼
上证报中国证券网讯（记者 黄紫豪）人民银行29日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。期限为7天，中标利率为2.2%。鉴于今日有100亿元逆回购到期，人民银行实现零投放、零回笼。
近期资金面呈现边际宽松态势，临近月末，上周五资金利率全线下行，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜下行26.7个基点，7天Shibor下行2.1个基点。存款类机构质押式回购DR007加权平均利率保持在2.2%左右。
(责编：王震、吕骞)
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