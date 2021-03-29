日前，国家开发银行制定《法治开行建设实施方案》（以下简称《方案》），《方案》提出75项具体措施，在法治轨道上推进全行治理体系和治理能力现代化。其中，共有55项措施涉及内控合规，涵盖加强公司治理、健全合规运行机制、完善内部监督体系等多个方面，努力把国开行近年来内控合规管理的实践经验转化为开发性金融治理效能。

据了解，2018年以来，新一届国开行党委坚持把审慎合规经营责任扛在肩上，深入推进内控合规体系建设，不断提升内部治理的科学化、规范化、法治化水平，以高质量内控合规体系建设助力维护金融安全、防范化解金融风险，以开发性金融更好服务实体经济。

坚持和加强党的领导，完善内控合规顶层设计。国开行党委充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，压实政治责任、领导责任、工作责任，把做到“两个维护”贯彻到实际工作中，把加强党的领导内嵌到内控合规工作全过程。完善党委会与董事会、高管层沟通协调机制，把党委研究讨论作为董事会决策前置程序。推进制定《内控合规体系建设两年工作规划》《内控合规改革方案》等纲领性文件，完善顶层设计，构建了“纵向到底、横向到边”的集团化、矩阵式内控合规管理架构。同时，发挥董事会战略决策作用，近3年审议内控合规议案50项，股权董事听取相关部门口头汇报或审阅书面反馈材料百余次。高管层在充实完善原有的业务合规、操作风险、案防、责任认定等领导小组基础上，设立内控合规管理工作委员会，提升协调处理全行重大内控合规管理问题的质效。

推进制度建设规范化标准化，奠定依法合规经营基石。国开行始终将制度规范化、标准化作为完善内部治理体系、提升内部治理能力的重要抓手，逐步构建起系统完备、科学规范、运行高效的开发性金融制度体系。建立健全制度立项、拟定、审查、发布、后评价全生命周期的管理机制，加强规章制度“立、改、废”动态管理，定期开展规章制度检视评估和专项清理，消除制度空白点、滞后点、交叉冲突点和冗余重复点，形成制度“制定—检视评估—完善”的良性循环，确保制度体系持续更新完善。建立完善信贷业务禁入制度和失信债务人惩戒机制，明确禁入措施，合理设置禁入时限，为信贷风险防控筑牢“防火墙”。定期举办制度论坛，鼓励员工关注、研究、思考、讨论国开行规章制度和内部管理方面存在的问题，着力固根基、补短板、强弱项，推动实现制度“说得清、行得通、真管用”。

深化机制改革，提升“三道防线”管控合力。压实“一道防线”责任。国开行全面优化信贷管理流程及制度体系，着力将内控关键环节和合规风险防控落实到制度中，推动提升信贷管理规范化和标准化水平。实施综合授信及审批体系改革，建立专职审批人制度，构建分类授权体系，强化授信总量管控，构筑授信评审管理长效机制。强化“二道防线”统筹管理。完善集团内控合规管理制度体系和机制，坚持法律审查与合规审查有机融合，明确将所有经营管理活动纳入审查范畴。针对监管提示的问题，构建整改长效机制，按照“行为纠正到位、风险控制到位、制度完善到位”的标准，举一反三，查漏补缺，制定整改制度流程和操作细则，建立问题库和风险清单，发布合规风险监控报告通报典型违规案例，将整改工作纳入绩效考核，切实夯实问题整改质效，2020年整改完成率100%。同时，严肃开展违规问责，全面修订问责制度体系，以严肃问责强化制度刚性。完善“三道防线”审计再监督职能。推进内部审计改革，建立健全党委领导内部审计工作机制，审计监督集中统一和权威性进一步增强。大力推进不良项目履职调查和各类重点业务专项审计，开展不良贷款批量转让及核销等风险审计，完成内部控制评价和全面风险管理评价，进一步强化审计结果运用，更好发挥审计在加强内部控制中的作用，有力服务全行业务发展和风险防控。

聚焦重点强化管理，提高风险识别和管控能力。在反洗钱方面，国开行2018年以来先后制定修订20多项制度，修订完善100多套合同文本，构建覆盖全面、层次分明、流程清晰的反洗钱内控制度体系。严格执行全流程客户身份识别要求，加快推进反洗钱信息系统建设，从机构、客户、产品三个维度开展洗钱风险评估，有效监控和防范潜在的洗钱风险。在国际业务合规管理方面，国开行完善覆盖总分行、代表处的国际业务发展合规管理机制，严格执行国家外汇管理制度，从内控制度、管理机制、日常合规管理、外汇业务自律等方面不断规范业务操作、强化合规意识，提升外汇业务合规与审慎经营水平。强化高风险领域风险防控，细化客户准入、交易实时和回溯性名单筛查管理要求，不断提高风险识别和管控能力。在金融犯罪案件防控方面，国开行构建“源头严防、流程严管、风险严控”的案防长效工作机制，强化对权力运行的制约和监督，制定廉洁办贷、廉洁采购和基建、廉洁干部选拔任用、境外廉洁从业等内部控制基本规定，加大重点领域案件风险排查力度，着力发现日常经营管理中的薄弱环节和苗头性问题，堵塞漏洞，消除风险隐患。

持续开展合规文化建设，增强全员合规意识。积极营造合规文化氛围，增强全员合规意识，让合规成为国开行员工的行为习惯和主动追求。各级领导干部带头重合规、讲合规、行合规，以言传身教影响和带动员工投入合规文化实践。将法律合规学习列入各级党委中心组年度学习计划，作为员工培训的重点内容。近年来，围绕法律合规、制度解读、案例解析等专题累计开展74期培训，培训4万余人次。积极开展以“强合规、防风险、促发展”为主题的建功立业竞赛、微信答题等群众性文化活动，将合规理念、责任意识和奖惩措施有效传导至每个员工，营造“人人防风险、事事讲合规”的良好氛围。

(责编：刘佳、吕骞)