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蒙牛助推奶业振兴再发力 重磅亮相内蒙古乳业博览会

2021年03月29日09:44 | 来源：人民网
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3月26-28日，“第十四届内蒙古乳业博览会暨高峰论坛”在“中国乳都”呼和浩特召开。本届乳博会不仅是中国乳业的开年盛会，更是奶业振兴计划实施以来全面检视奶业成果，探讨当今产业链攻关难点的高质量峰会，国内近千余名行业专家学者、奶产业链企业代表汇聚一堂。蒙牛集团作为主办方之一，长期扶持上游奶业发展，充分发挥产业链龙头引领作用，就奶业振兴、产业分析、科技创新、养殖需求、解决产业链困扰、紧密与农牧民利益联结等问题与行业代表们一对一交流，为行业发展赋能。

中国奶业协会副秘书长邵明君致辞

开幕式上，中国奶业协会副秘书长邵明君表示，内蒙古是我国奶业优势区，依靠得天独厚的地域资源，奶业发展一直走在全国的前列，内蒙古乳业博览会作为内蒙古的奶业盛会，为中国奶业振兴发展起了很好的推动作用，今年是“十四五”的开局之年，希望内蒙古抓住机遇率先实现奶业振兴，加快打造升级版中国乳都。

呼和浩特市委农牧办主任、市农牧局党组书记、局长刘月平讲话

呼和浩特市委农牧办主任、市农牧局党组书记、局长刘月平介绍了呼和浩特市奶业发展情况：2005年以来，呼和浩特市良种奶牛存栏、牛奶产量、人均牛奶占有量、牛奶加工能力四项指标，一直位于全国大中城市之首。2020年第三次通过复评，继续授予“中国乳业之都”荣誉称号，赋予了呼和浩特市在乳业方面领跑的责任和使命。呼和浩特市委、市政府高度重视“乳都”建设，在全区率先出台《呼和浩特市奶业发展扶持政策》，连续4年对优质牧草、牧场建设、外购奶牛、冻精、金融贷款、机械设备等7大项8小项内容进行补贴，两年兑现补贴资金1.6亿元，奶业发展形势持续向好，奶源基地标准化水平持续提高，生鲜乳质量持续提升。十四五末期，全市奶牛养殖量将达到60万头，规模化牧场将达到200个以上，全部实现标准化养殖，生鲜乳年供应能力达到320万吨以上。

蒙牛集团副总裁赵杰军发言

蒙牛集团副总裁赵杰军表示，“面对行业发展新形势，蒙牛集团立足‘十四五’规划和2035年远景目标纲要，提出了‘再创一个新蒙牛’发展战略。蒙牛集团全心投入全国和自治区奶业振兴行动，推动优质牧草种植攻关、奶牛养殖规模扩大、乳制品加工产能增长。目前，蒙牛正秉承‘生态优先、绿色发展’和‘集中、集聚、集约’理念，在内蒙古建设中国乳业产业园项目集群，结合蒙牛136工程，布局黄河、嫩江、西辽河流域产业集群，立足‘中国乳都’，聚焦珠日河草原、库布齐沙漠、乌兰布和沙漠，建成4大种养加产业集群。项目建成后，将实现新增奶牛存栏50万头以上，带动150多万亩苜蓿草、燕麦草及青贮玉米等优质饲草种植，通过产业扶贫，可直接和间接带动全产业链100万人就业增收。”

与会领导、协会代表在蒙牛展厅合影

本次乳业展览会，蒙牛集团展厅除了展示特仑苏、纯甄、每日鲜语、真果粒等明星产品，全新网红产品优益C活菌泡泡、 每日鲜语樱花限量款鲜牛奶、每日鲜语优护A2β鲜奶等也一一亮相。

蒙牛乳博会展厅

作为此次盛会的重要议程，乳产业链企业供需对接会和先进制造业集群推进座谈会如期举行。乳产业链企业供需对接会上，蒙牛集团奶源战略运营总经理程晓飞针对制约行业发展的“土地、牛源、成本”三大问题，提出了蒙牛的解决方案，并通过提供“资金、技术、采购”三个方面的支持帮助产业链合作伙伴降本增效。先进制造业集群推进座谈会上，蒙牛集团事务部政策扶持总监刘艳辉发言表示，在新的一年，蒙牛集团将积极参与先进制造业集群竞赛项目，为内蒙古自治区争取荣誉。

蒙牛乳博会展厅

为了进一步帮助产业链合作伙伴降本增效，奶牛养殖更有保障，把风险降到最低，会议现场，爱养牛平台与吴忠市奶牛养殖专业合作社、内蒙古田牧集团、宁夏兴源达农牧有限公司、宁夏新澳农牧公司、天津澳海浩德进出口有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、全天候保险代理股份有限公司等七家企业签署了合作协议，成为战略合作伙伴。牧场将通过爱养牛平台今年在全国黑龙江、河南、宁夏、天津等地设立的分公司，实行饲草料区域统采分仓配送，减少中间环节，最大程度的养殖成本降低；通过新增进口奶牛贸易商合作增加进口奶牛数量，降低采购成本；采取“政策保险+商业保险”创新模式，翻倍牧场保额，以提高牧场抵御风险和融资发展的能力。

爱养牛平台与七家战略合作伙伴签约

(责编：刘佳、吕骞)

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