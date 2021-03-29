3月25日，海尔智家地产生态峰会在上海召开。会上，海尔智家副总裁、海尔水联网总经理管江勇现场发布了关于三翼鸟全屋智慧采暖、智慧用水、智慧浴室的地产全流程赋能战略。其中，三翼鸟智慧采暖发布了可满足用户关于燃气采暖、空气能采暖、太阳能采暖、多能源采暖等多场景需求的定制化采暖方案。

市场前景明朗，弊端亟需改变

数据显示，中国采暖市场的普及率尚未达10%，而随着国内居民生活水平提高和煤改气政策的推广，国内采暖市场发展前景巨大。采暖需求的上升，也让传统采暖方式的弊端逐渐露出水面。户型不同，水路管线的走向、间距千差万别，能源选择受限，使得传统的“套路式”采暖安装无法精准满足需求，亟需改变。

采暖方案可定制，用户需求均满足

三翼鸟针对用户差异化需求提出采暖方案定制化，同时注重用户的场景体验。具体来看，三翼鸟智慧采暖方案不同于传统采暖方式，进门需要先开空调、采暖炉，温度半天上不去的情况。方案中的智能温控器会采集室内温度数据，用户通过手机就能与智能温控器互联，提前预约采暖，提前暖房，进门之前就让家里暖起来。并且创新升级了采暖炉的燃烧平台和换热器，整体体积变小，厚度做到行业最薄，仅有24厘米，在动力不变的前提下最大程度的释放了厨房空间。

此外，针对家中没有天然气的用户，三翼鸟智慧采暖提供了空气能热泵采暖方案。它能够实现达到60℃的高水温，并且在-30℃的极限低温环境中也能稳定运行。不仅如此，三翼鸟空气能热泵采暖方案消耗1度电就能获取3倍以上的热能，相比空调采暖更节能，相比燃气采暖无废气排放，节能环保。

研发能力领先行业，采暖方案多套可选

除了家用采暖解决方案，三翼鸟还提供了针对商用采暖的多能源组合采暖方案。目前可提供23套多能源采暖和热水方案，满足多场景的应用。海尔同时具有“电热水器、燃气热水器、空气能、太阳能”四种能源研发能力，因此在“多能互补”形式的技术上有着独特的优势。

除此以外，三翼鸟智慧采暖提供一站式服务。它连接了家装、建材、家居等各领域资源方，能为用户提供从产品、辅材的成套一站式服务，从设计测量、施工到保养一站全包，无需用户操心，设计安装最快1天完成，让用户住的更舒心。

品质化生活需要定制化方案，三翼鸟智慧采暖方案满足用户多场景采暖需求，并实现了成套定制，成为行业首选品牌。同时，三翼鸟智慧采暖为行业提供了一个可供参考的场景化窗口，引领了行业的发展方向。

(责编：刘佳、吕骞)