人民网北京3月29日电 （记者李楠桦）今天，农业农村部就“中国渔政亮剑”渔政执法工作有关情况举行发布会。农业农村部渔业渔政管理局局长刘新中介绍，2020年，农业农村部组织各地渔业渔政部门和渔政执法机构，实施了“中国渔政亮剑2020”（以下简称“亮剑2020”）系列专项执法行动，各地总计查办各类渔业违法违规案件4.19万件，行政罚款2.09亿元，查获涉案人员5.51万名，同比分别增长29.16%、28.14%、27.61%。

据刘新中介绍，“亮剑2020”系列专项执法行动聚焦长江禁捕、水生野生动物保护、海洋伏季休渔、渤海综合治理、清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”等9个领域。一年来，各地渔业渔政主管部门和渔政执法机构按照农业农村部部署安排，坚守发展和生态两条底线，疫情防控和渔政执法两手抓、两手硬，“亮剑2020”在执法力量投入、执法检查区域、清理整治规模、处理违法案件等方面，较上年均有大幅增加，延续了“最严执法”的强劲势头。

数据显示，“亮剑2020”全国累计出动执法人员179.18万人次，出动执法车辆32.08万车次、执法船艇18.78万艘次，检查渔船、渔港码头及渔船自然停靠点、市场、船舶网具修造厂点87.42万艘（个），水上巡查326.86万海里、陆上巡查766.04万公里。各地总计查办各类渔业违法违规案件4.19万件，行政罚款2.09亿元，查获涉案人员5.51万名，同比分别增长29.16%、28.14%、27.61%；向公安机关移送涉嫌犯罪案件5582件、涉案人员8870名，同比分别增长91.89%、88.36%。同时，查处跨区作业渔船2219艘，清理取缔海洋涉渔“三无”船舶10781艘、“绝户网”66万余张（顶）。

“执法过程中，各地渔业渔政主管部门及渔政执法机构重拳打击非法捕捞，严肃查处了一批违法违规案件，严厉处罚了一批违法捕捞人员，维护了守法渔民的合法权益和敏感海域的渔业生产秩序。”刘新中说，为进一步强化警示教育，提升法律震慑，筛选了鲁某渔加60888船伏季休渔期非法收购捕捞渔获物案，张某俊等31人团伙非法捕捞销售鳗苗案，冀某渔03666等6艘渔船“7.29”伏季休渔期特大非法捕捞案等十个典型案例拟予公布。

刘新中指出，按照“大稳定、小调整”的原则，农业农村部对“中国渔政亮剑2021”系列专项执法行动进行了调整，共包括长江流域重点水域全面禁捕专项执法行动、海洋伏季休渔专项执法行动、涉外渔业专项执法行动、水生野生动物保护和规范利用专项执法行动、水产养殖用投入品规范使用专项执法行动等9个具体的专项行动。

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