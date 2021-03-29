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农业农村部：严查水产养殖用投入品 让大家吃到放心鱼

2021年03月29日10:55 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者李楠桦）今天，农业农村部就“中国渔政亮剑”渔政执法工作有关情况举行发布会。针对“‘中国渔政亮剑2021’为何新增对水产养殖用投入品的执法行动？”这一问题，农业农村部渔业渔政管理局局长刘新中回应称，水产品质量安全是产业提供产品的重要关注点，不但要提供优质的水产品，还要提供大家放心的水产品，未来将畅通举报渠道，充分发挥社会监督作用，构建职责部门严打严管、社会广泛参与的良好整治格局，让大家吃到放心鱼。

“影响水产品质量安全的重要因素就是水产养殖用投入品，包括兽药、饲料和饲料添加剂，这些产品的生产、经营和使用行为的监管，关系到养殖水产品质量安全和水域生态环境安全，关系到广大人民群众切身利益。一直高度重视水产品养殖用投入品的监管，持续打击相关违法行为，养殖水产品质量安全也一直保持在较高或者很高的水平上。”刘新中介绍，近些年来有部分企业故意以所谓“非药品”“水质改良剂”等名义规避监管、鱼目混珠，生产并向养殖者推销假、劣投入品，造成了质量安全和生态安全隐患，威胁到广大渔民利益和消费者身体健康，对这种行为进行整治势在必行。

刘新中表示，农业农村部决定今年开始将水产养殖用投入品规范使用作为“亮剑”行动的重要内容，要求地方农业农村部门连续三年专项整治，加快恢复规范使用水产养殖用投入品良好秩序，确保广大人民群众消费养殖水产品“舌尖上的安全”，保护水域生态环境。

(责编：李楠桦、高雷)

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