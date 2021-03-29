人民网北京3月29日电 （记者余璐）近日，水利部批复珠江流域九洲江、罗江、黄华河、谷拉河、六硐河（含曹渡河）5条跨省江河流域水量分配方案，明确了这些江河流域及相关省区地表水开发利用相关指标。截至目前，珠江流域开展的12条跨省江河流域水量分配方案已全部批复，全国已累计批复57条跨省江河流域水量分配方案。

记者从水利部了解到，水量分配方案以流域为单元，明确了不同来水条件下流域相关省区的水量分配份额，确定了重要控制断面及下泄水量等控制指标，为发挥水资源刚性约束作用提供重要支撑。

水利部要求，相关省区要将方案的实施纳入地方经济社会发展规划和国土空间规划，全面加强水资源节约保护与高效利用，实行水资源消耗总量和强度双控，加强流域水资源统一调度，促进流域生态保护和高质量发展。

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