人民网北京3月29日电 （记者余璐、实习生周洲）记者从生态环境部获悉，26日黄河流域入河排污口排查整治专项行动启动。此次排查整治范围确定为黄河干流（从青海河源至山东入海口）和渭河、汾河、湟水河等重要支流，涉及青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9省（自治区）54市（州、盟），排查岸线（两侧岸线）全长1.9万公里，并覆盖河岸两侧1公里区域。

记者了解到，因综合考虑黄河流域上中下游差异，生态环境部将有序推进排污口“排查、监测、溯源、整治”，计划2年时间完成全流域排查，到2025年底前基本完成排污口整治工作。通过排查整治，生态环境部将构建具有入库、管理、查询、统计、分析、共享等功能的黄河流域入河排污口大数据系统，提升黄河流域生态环境监管效率和水平。

生态环境部副部长翟青表示，黄河流域生态环境保护取得积极进展，但生态环境治理任务依然艰巨繁重，必须扎扎实实推进各项工作。2019年以来，生态环境部先后开展了长江、渤海排污口排查整治以及黄河入河排污口试点排查，为开展黄河全流域排查整治打下了基础，积累了经验。在此次黄河排污口排查整治工作中，各级地方政府要坚决扛起排污口排查整治主体责任；要周密组织实施排查，做到应查尽查、有口皆查，实现全流域入河排污口“一本账”“一张图”；要继续强化技术帮扶，让专家深入一线，提供技术指导；要严守工作纪律，做好疫情防控。

记者发现，此次排查中，将综合运用卫星遥感、无人机航测、无人船监测、红外声呐探测和大数据信息技术，对地广人稀、人口分散、产业不发达的高原及峡谷河段，通过卫星遥感、人工地面核查方式排查；对开发强度大、人口稠密、排污相对集中区域，采用无人机遥感调查、人工徒步排查、专家质控审核等“三级排查”方式，切实把流域入河排污口查清楚、数明白。

整治中，各地将立足实际、因地制宜、分类施策，制定实施“一口一策”整治方案，统筹推进水资源、水生态、水环境保护，补齐基础设施短板，加强生态保护治理，不能搞“一刀切”。

同时，生态环境部将会同沿黄地区建立排污口整治销号机制，整治完成一个，销号一个，切实解决突出环境问题，为流域生态保护和高质量发展奠定坚实基础。

据介绍，2020年生态环境部选取湟水河（上游典型河流）、汾河（中游典型河流）和黄河干流甘肃段开展了排查试点。历时8个月，首次完成黄河典型地区高精度全覆盖排查，形成30万张遥感影像，影像分辨率达0.1米，初步摸清试点地区排污口底数，探索形成“水—陆—空”一体化的排查模式，为做好本次专项行动积累了经验。试点及专项行动期间的航空遥感影像也将登记入册，为将来对比整治变化提供依据。

“开展入河排污口排查整治，是从源头推动污染治理、改善水生态环境的重要举措，是推动黄河流域生态环境保护的关键基础性工作。‘十四五’期间，生态环境部将持续推进黄河流域入河排污口排查整治工作。”翟青说。

(责编：刘佳、高雷)