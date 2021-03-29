人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

黄河流域入河排污口排查整治专项行动启动

2021年03月29日11:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月29日电 （记者余璐、实习生周洲）记者从生态环境部获悉，26日黄河流域入河排污口排查整治专项行动启动。此次排查整治范围确定为黄河干流（从青海河源至山东入海口）和渭河、汾河、湟水河等重要支流，涉及青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9省（自治区）54市（州、盟），排查岸线（两侧岸线）全长1.9万公里，并覆盖河岸两侧1公里区域。

记者了解到，因综合考虑黄河流域上中下游差异，生态环境部将有序推进排污口“排查、监测、溯源、整治”，计划2年时间完成全流域排查，到2025年底前基本完成排污口整治工作。通过排查整治，生态环境部将构建具有入库、管理、查询、统计、分析、共享等功能的黄河流域入河排污口大数据系统，提升黄河流域生态环境监管效率和水平。

生态环境部副部长翟青表示，黄河流域生态环境保护取得积极进展，但生态环境治理任务依然艰巨繁重，必须扎扎实实推进各项工作。2019年以来，生态环境部先后开展了长江、渤海排污口排查整治以及黄河入河排污口试点排查，为开展黄河全流域排查整治打下了基础，积累了经验。在此次黄河排污口排查整治工作中，各级地方政府要坚决扛起排污口排查整治主体责任；要周密组织实施排查，做到应查尽查、有口皆查，实现全流域入河排污口“一本账”“一张图”；要继续强化技术帮扶，让专家深入一线，提供技术指导；要严守工作纪律，做好疫情防控。

记者发现，此次排查中，将综合运用卫星遥感、无人机航测、无人船监测、红外声呐探测和大数据信息技术，对地广人稀、人口分散、产业不发达的高原及峡谷河段，通过卫星遥感、人工地面核查方式排查；对开发强度大、人口稠密、排污相对集中区域，采用无人机遥感调查、人工徒步排查、专家质控审核等“三级排查”方式，切实把流域入河排污口查清楚、数明白。

整治中，各地将立足实际、因地制宜、分类施策，制定实施“一口一策”整治方案，统筹推进水资源、水生态、水环境保护，补齐基础设施短板，加强生态保护治理，不能搞“一刀切”。

同时，生态环境部将会同沿黄地区建立排污口整治销号机制，整治完成一个，销号一个，切实解决突出环境问题，为流域生态保护和高质量发展奠定坚实基础。

据介绍，2020年生态环境部选取湟水河（上游典型河流）、汾河（中游典型河流）和黄河干流甘肃段开展了排查试点。历时8个月，首次完成黄河典型地区高精度全覆盖排查，形成30万张遥感影像，影像分辨率达0.1米，初步摸清试点地区排污口底数，探索形成“水—陆—空”一体化的排查模式，为做好本次专项行动积累了经验。试点及专项行动期间的航空遥感影像也将登记入册，为将来对比整治变化提供依据。

“开展入河排污口排查整治，是从源头推动污染治理、改善水生态环境的重要举措，是推动黄河流域生态环境保护的关键基础性工作。‘十四五’期间，生态环境部将持续推进黄河流域入河排污口排查整治工作。”翟青说。

(责编：刘佳、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
黄河流域入河排污口排查整治专项行动启动
　　人民网北京3月29日电 （记者余璐、实习生周洲）记者从生态环境部获悉，26日黄河流域入河排污口排查整治专项行动启动。此次排查整治范围确定为黄河干流（从青海河源至山东入海口）和渭河、汾河、湟水河等重要支流，涉及青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9省（自治区）54市（州、盟），排查岸线（两侧岸线）全长1.9万公里，并覆盖河岸两侧1公里区域。…
水利部：全国已累计批复57条跨省江河流域水量分配方案
　　人民网北京3月29日电 （记者余璐）近日，水利部批复珠江流域九洲江、罗江、黄华河、谷拉河、六硐河（含曹渡河）5条跨省江河流域水量分配方案，明确了这些江河流域及相关省区地表水开发利用相关指标。截至目前，珠江流域开展的12条跨省江河流域水量分配方案已全部批复，全国已累计批复57条跨省江河流域水量分配方案。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部