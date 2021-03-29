近日，中国信通院联合中兴通讯举办“中国5G消息高质量发展线上新闻发布会“。发布会上，双方以中兴通讯Openlab和泰尔终端实验室移动互联网业务创新中心为载体成立信息通信新技术联合创新实验室，并发布国内首个5G消息平台技术要求、测试标准及评价体系。联合实验室将充分发挥各自优势，依据标准对中国5G消息CSP(5G消息服务提供商)开展全面的技术培训、标准咨询、测试评价服务，致力于打造中国5G消息平台功能完备性价值体系，加速推动中国5G消息高质量发展。

中国信通院泰尔终端实验室主任魏然，中国信通院泰尔终端实验室移动互联网业务创新中心主任王景尧、副主任吴荻，中兴通讯副总裁王全，中兴通讯技术发言人屠嘉顺，中兴通讯5G消息总监周小军等相关领导出席了本次发布会。

5G消息是传统短信的颠覆升级，是5G生态以及数字经济的重要组成部分，蕴含着信息服务模式演进迭代的重要契机。中兴通讯作为“数字经济筑路者”，凭借丰富的5G消息技术积累和商用经验，全力支撑运营商做好5G消息网络的建设和业务发展，并与运营商、终端厂商、服务提供商、企业用户等产业链上下游合作伙伴共同协作，共建5G消息应用生态。

中国泰尔实验室与中兴通讯持续关注5G消息平台、应用、生态进展，提供业内权威的服务，为5G消息平台选型提供意见及建议。据悉，本次成立的信息通信新技术联合创新实验室将提供基于GSMA UP系列标准的技术测试，重点从CSP的功能完备性、技术能力等维度进行，考察5G消息平台在接通5G消息通道后支持5G消息业务的技术能力，以帮助行业客户提升运营效率，满足用户个性化、多样化的需求。中国泰尔实验室将全方位评估CSP企业的能力水平，以专业、公正的方式，为后续运营商和行业客户选取CSP提供权威参考和建议，提升5G消息业务快速开发和孵化能力，助力5G消息产业实现高质量跨越发展。

(责编：刘佳、吕骞)