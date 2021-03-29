人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国家税务总局：对虚开电子发票等违法犯罪行为“露头就打”

2021年03月29日13:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月29日电 （王震）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《关于进一步深化税收征管改革的意见》（以下简称《意见》）有关情况。国家税务总局总审计师饶立新介绍，自2018年8月以来，税务总局联合公安部、海关总署、人民银行组织开展打击虚开骗税违法犯罪专项行动，严厉打击“假企业”虚开发票、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税费优惠等违法犯罪行为。

截至今年2月底，累计查处“三假”企业36万户，挽回税款损失875亿元，挽回出口退税损失292亿元；配合公安机关对2万余名犯罪嫌疑人采取强制措施，另有4863名犯罪嫌疑人在专项行动的震慑下主动投案自首。特别是针对利用电子发票实施虚开发票这样新的违法犯罪行为，一直保持高压打击态势，坚决做到“零容忍”“露头就打”，让违法者止、将犯罪者罚。

饶立新表示，《意见》提出深入推进精准监管，建设税务监管新体系，在保障国家税收安全的同时，为合法经营企业提供更加公平优质的税收营商环境。具体包括两方面内容：

一方面，突出精准分类施策，切实保护企业正常生产经营。我们将充分运用税收大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，推进对纳税人缴费人行为的自动分析，根据风险分析结果，实现“无风险不打扰、低风险预提醒、中高风险严监控”。

另一方面，突出精准依法施治，严厉打击涉税违法犯罪行为。我们将充分发挥税收大数据作用，对发票开具、使用等进行全环节即时验证和监控，实现对虚开骗税等违法犯罪行为惩处从事后打击向事前事中精准防范转变，精准有效打击涉税违法犯罪行为。

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家税务总局：对虚开电子发票等违法犯罪行为“露头就打”
　　人民网北京3月29日电 （王震）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《关于进一步深化税收征管改革的意见》（以下简称《意见》）有关情况。国家税务总局总审计师饶立新介绍，自2018年8月以来，税务总局联合公安部、海关总署、人民银行组织开展打击虚开骗税违法犯罪专项行动，严厉打击“假企业”虚开发票、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税费优惠等违法犯罪行为。…
@农民工、大学生、退役军人、科研人员 14部门发文护航这些人群返乡创业
　　人民网北京3月29日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为破解制约返乡入乡创业高质量发展的痛点、堵点问题，强化农民工等人员返乡入乡创业平台支撑，发改委、科技部等14部门近日发布《关于依托现有各类园区加强返乡入乡创业园建设的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》指出，返乡入乡创业园、基地、集聚区（以下简称返乡入乡创业园）是农民工、大学生、退役军人、科研人员等群体返乡入乡创新创业、带动就地就近就业的重要载体，是承接产业转移、促进产业合理布局的重要依托，是加快乡村振兴、推进城乡融合发展的重要平台。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部