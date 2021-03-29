3月26日，有巢国际公寓社区泗泾店在上海开业。该项目由华润置地旗下长租公寓品牌“有巢”建设运营，将提供1000余套精装租赁公寓，并设有三大主题园林景观及户内外公共空间。开业当天，华润置地有巢与松江区泗泾镇政府共建的青年党群服务站也同步揭牌，未来将服务泗泾社区的党建群团活动、营造学习型社区，采取读书会、主题沙龙、党建讲座等多种形式，积极发挥党建引领美好生活的作用。

2017年，《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》确定北京、上海等多个城市及区域成为集体建设用地入市的先行先试区域。上海松江作为唯一试点区，在探索集体土地入市上彰显排头兵作用，加快建立多主体供给、响应租购并举的住房制度。2018年松江区推出首宗农村集体建设用地转租赁住房项目，由华润置地旗下的有巢公寓获取并建设全新的青年租赁社区。作为 “全国首宗以租赁住房性质（R4）出让的集体用地”试点项目，松江政府联合华润共同打造有巢国际公寓社区泗泾店，在政府的引导下，为来松人才、特别是G60科创走廊建设人才提供安居保障。

2016年年11月，华润置地响应国家“房子是用来住的，不是用来炒的”号召，成立长租公寓业务板块，并于2018年6月正式推出长租公寓品牌“有巢”，寓意“住有所居”的美好生活愿景。自2017年响应国家政策号召而生的长租业务，历时三年多的市场发展，“有巢“已布局多城多地，特别在上海获取首宗集体土地后，积极投入北京集体土地的入市建设试点，在大兴等地已与当地集体组织合作建设运营租赁社区，成为租赁市场唯一布局京沪双试点区域的企业，投身住房租赁市场的前沿。从高端服务式公寓有巢公邸、轻奢型白领公寓有巢公馆、青年公寓有巢公寓、城中村有机更新项目有巢新城到大型租赁社区有巢国际公寓社区，有巢为新市民及青年人群体实现“住有所居“提供了全方位、多元化的租赁服务。同时，有巢始终将人才安居的企业社会责任作为信念坚守。成立以来，有巢先后在深圳、天津、北京等区域与多地政府达成“人才公寓“合作，服务国家及社会人才安居建设工作。

有巢依托华润集团多元化资源平台，形成“3+4+2“业务模式。“智慧科技+伙伴式服务+一站式生活配套”三维全能社区体系，倡导“3i智慧型科技社区”、“Y.O.伙伴式服务社区”和“Living+一站式生活社区”创新模式；4大专业条线——营销、开筹、营运、安全领域的精细化管理；2大引擎驱动——“有巢军校“人才培养体系和华润集团多元化业务资源平台共同建构专业运营系统的双擎驱动。有巢逐渐在租赁市场行业形成独树一帜的标杆性运营能力和经营模式，开辟出租赁行业高质量发展的新格局。有巢自成立以来，在全国15个城市布局逾4.5万间优质房源，以专业的公寓管理运营商身份，用品质和信任为租房群体营造有归属感的家。

“住有所居“，不仅是万千新市民和青年奋斗者的理想，也是华润置地有巢不断砥砺前行的使命。未来，华润置地有巢将以探索者精神创新租赁住房模式和提高租赁住房品质，推动长租公寓行业健康发展，在城市里为新市民和青年人才营造“安全”“温暖”“舒适“的家。

(责编：刘佳、吕骞)