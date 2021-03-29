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财政部：1-2月国有企业利润总额同比增长1.5倍

2021年03月29日14:28 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者王震）据财政部网站29日消息，2021年1-2月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）主要经济指标同比增速较高，扣除2020年低基数因素，仍保持较好增长态势。

营业总收入方面，1-2月，国有企业营业总收入101929.2亿元，同比增长33.7%，扣除低基数因素后，增长率为8.2%。其中中央企业59987.3亿元，同比增长25.5%，扣除低基数因素后增长率为7.4%;地方国有企业41941.9亿元，同比增长47.5%,扣除低基数因素后增长率为9.5%。

利润总额方面，1-2月，国有企业利润总额5489.4亿元，同比增长1.5倍，扣除低基数因素后，增长率为10.2%。其中中央企业4077.0亿元，同比增长96.9%，扣除低基数因素后，增长率为10.7%;地方国有企业1412.4亿元，同比增长9.6倍，扣除低基数因素后，增长率为8.8%。

同时，财政部数据显示，1-2月，国有企业应交税费9273.5亿元，同比增长24.0%，其中中央企业6959.0亿元，同比增长22.6%，地方国有企业2314.5亿元，同比增长28.5%；2月末，国有企业资产负债率64.3%，较去年同期持平，中央企业67.0%，同比减少0.4个百分点，地方国有企业62.5%，同比上升0.4个百分点。 

(责编：王震、高雷)

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