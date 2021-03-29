日前，途虎养车携手埃克森美孚在苏州举办了主题为“孚虎生威 超越想象”的新品上市活动，宣布推出美孚1号风尚版。此外，美孚1号劲擎表现系列0W20、0W30和0W40三款产品，美孚自动变速箱油ATF 6HV、ATF 8LV、ATF Multipurpose D/M、 CVTF和DCTF5款产品也登陆途虎养车。据了解，在宣布新品上市的同时，活动现场以趣味的互动环节，吸引了众多市民参与。

途虎养车与埃克森美孚共同打造“孚虎生威 超越想象”活动。受访者供图

走进活动现场，迎面而来的便是一个以美孚1号风尚版机油为造型的“任意门”矗立在苏州中心广场。参与活动的市民打开机油造型的“任意门”后，将通过LED屏接入到不同的途虎自驾场景中，与门内的途虎自驾达人们进行“0距离”互动体验。

同时，在活动现场，还展示了一辆由房车打造而成的、旨在帮助广大车主解决爱车相关问题的美孚车养护诊所，吸引了大家的关注。

一些车主对于“新车到底能不能跑高速？”、“高端车能不能用低标号的汽油？”等疑惑，在“养护车诊所”都会得到解答。同时，车内还有一系列关于润滑油的小实验，帮助车主了解养护产品。

此外，主办方还开展了如遥控赛车挑战、计时投篮、趣味问答等福利互动，吸引了众多市民参与。

据途虎养车平台相关人士介绍，即日起消费者能在该平台及线下门店购买到这些新产品。另外，本次上市活动中的“养护车诊所”还将陆续在全国多地巡游，让消费者享受到驾乘与养护体验。未来，途虎养车也将与埃克森美孚继续携手，以消费者为核心，持续提升产品性能与服务品质，满足消费者日益升级的需求，为汽车后市场发展注入活力。

(责编：董童、吕骞)