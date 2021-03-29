人民网北京3月29日电 （记者车柯蒙）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》（以下简称《意见》），对深入推进精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，深化税收征管改革作出全面部署。

3月29日，国新办举行新闻发布会，国家税务总局副局长任荣发在解读《意见》时表示，《意见》出台推动税收工作在征管、融合、治理、改革创新等方面实现了新的突破。同时，《意见》中提出的一些改革举措，把服务理念有机融入税收征管各个环节，并有助于推进税收征管数字化升级和智能化改造，实现从“以票管税”向“以数治税”精准监管的转变。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，税收是财政体系的基石、经济发展的杠杆。税收征管改革实现新突破，是税收管理现代化水平进一步提升的显著体现，有助于进一步打造市场化法治化国际化营商环境，助力经济高质量发展。

《意见》出台推动税收工作实现四方面突破

“此次出台的《意见》概括来说，将推动税收工作实现四方面的突破。”3月29日，国家税务总局副局长任荣发在国务院新闻办新闻发布会上表示。

一是税收征管从合作、合并到合成的突破。据任荣发介绍，党的十八大以来，我国在税收征管方面经历三次大的变革，2015年中办、国办印发的《深化国税、地税征管体制改革方案》推进的是国税地税“合作”；2018年中办、国办印发的《国税地税征管体制改革方案》实施的是国税地税“合并”；这次中办、国办印发的《意见》将推动税收征管的第三次变革，其特征可概括为“合成”，是执法、服务、监管的系统优化，是业务流程、制度规范、信息技术、数据要素、岗责体系的一体化融合升级。

二是税收服务、执法和监管深度融合的突破。《意见》落实建设服务型政府要求，不仅专门对大力推行优质高效智能税费服务作出部署，而且强调寓执法、监管于服务之中，把服务理念有机融入税收征管各个环节。

三是税收治理实现数字化、智能化、智慧化的突破。《意见》提出，以发票电子化改革为突破口、以税收大数据为驱动力，建成具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造。

四是税收改革创新从渐进式到体系性集成的突破。《意见》强调，推动税务执法、服务、监管的理念和方式手段等全方位变革，并提出了一系列开拓性的改革举措。如到2023年，基本建成“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”的税务执法新体系，实现从经验式执法向科学精确执法转变；基本建成“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的税费服务新体系，实现从无差别服务向精细化、智能化、个性化服务转变；基本建成以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以“信用+风险”监管为基础的税务监管新体系，实现从“以票管税”向“以数治税”精准监管的转变。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，随着我国经济社会进入高质量发展的新时期，税收管理现代化水平进一步提升。《意见》反映出我国进一步形成便利纳税人的税收治理观，展现了我国较强的现代化数字治税的水平，更反映出“十四五”时期我国依法治国、协同共治的政府治理体系现代化得以全面提升。

“税收是财政体系的基石、经济发展的杠杆，税收征管改革有利于打造市场化法治化国际化营商环境，更好服务市场主体发展。”西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强在接受人民网记者采访时表示，我国经济高质量发展离不开税收优惠政策。税收征管改革促进税收优惠政策落实到位，推动市场主体的资金“活起来”、人民幸福感“升起来”，为市场潜力的释放、生产动力的激发提供有利条件，从而助力高质量发展。

从“以票管税”到“以数治税” 监管将更精准

近年来，精准监管成为税收监管工作的新风向。

据了解，自2018年8月以来，税务总局联合公安部、海关总署、人民银行组织开展打击虚开骗税违法犯罪专项行动，严厉打击“假企业”虚开发票、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税费优惠等违法犯罪行为。

特别是针对利用电子发票实施虚开发票等新的违法犯罪行为，一直保持高压打击态势。

此次出台的《意见》提出，到2023年，将基本建成以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以“信用+风险”监管为基础的税务监管新体系，实现从“以票管税”向“以数治税”精准监管的转变。

李旭红认为，精准的税务风险管控是保障有效税收收入筹集的关键。如果偷税漏税行为无法制止，就难以提高依法纳税人的满意度及遵从度。

国家税务总局总审计师饶立新介绍说，下一步，深入推进精准监管将重点从两方面着手：

一方面，突出精准分类施策，切实保护企业正常生产经营。充分运用税收大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，推进对纳税人缴费人行为的自动分析，根据风险分析结果，实现“无风险不打扰、低风险预提醒、中高风险严监控”。

另一方面，突出精准依法施治，严厉打击涉税违法犯罪行为。充分发挥税收大数据作用，对发票开具、使用等进行全环节即时验证和监控，实现对虚开骗税等违法犯罪行为惩处从事后打击向事前事中精准防范转变，精准有效打击涉税违法犯罪行为。

(责编：董童、高雷)