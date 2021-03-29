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中国太保发布2020年企业社会责任报告

2021年03月29日15:01 | 来源：人民网
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3月29日，中国太保发布2020年企业社会责任报告。报告全面展示了该公司在2020年发挥经济“减震器”和社会“稳定器”功能，积极参与社会管理的各项责任实践，以及在环境、社会和治理（ESG）等方面的作为和成效。

据了解，本次报告为满足ESG管理要求、凸显ESG绩效数据、以客户需求为导向，体现了中国太保新发展理念和格局。

在ESG管理体系上，董事会原“战略与投资决策委员会”调整为“战略与投资决策及ESG委员会”；在ESG风险管理上，根据上交所、联交所、伦交所等ESG披露要求和ESG评级指标要求，识别气候变化、项目投资等风险，提出应对举措；在关键议题设置上，全面呈现2020年中国太保在服务国家战略、防控疫情、健康养老、脱贫攻坚、客户体验、员工成长、公司治理、伙伴共赢、绿色发展等诸多重要领域的责任管理和实践创新。

据中国太保相关人士介绍，中国太保于2020年开展的各类扶贫项目覆盖全国建档立卡贫困户约762万人，为贫困地区提供3.08万亿元保险保障，成立“太保蓝”公益基金，启动“关爱老年认知障碍群体”系列公益项目，帮助失忆老人守护记忆；员工捐资1900多万元，在青海三江源大地建成1000亩生态公益林，“太保绿”成为守护中华水塔的绿色屏障。

该人士还表示，中国太保为关注并满足各利益相关方需求，以科技赋能，提升客户体验；重长期激励，创建发展平台；优化治理，创享持续价值；互通相融，携手伙伴共赢。在气候变化方面，开发并推广指数保险、巨灾保险，掌握先进的巨灾风险评估技术和工具，建立气候风险应对预案和培训机制。在绿色保险方面，扩大环境责任保险的覆盖面，推动绿色环境保险体系建设，助力新能源发展。在责任投资方面，面向环保、新能源、节能、棚户区改造、新基建等领域的项目，创新具有保险特色的责任投资方式，为经济和社会转型提供融资支持。

(责编：董童、吕骞)

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