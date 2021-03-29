人民网北京3月29日电 （记者毕磊）近日，中国石化、中国石油、中国海洋石油分别发布2020年财报。其中，中国石化营收最高，为2.11万亿元；中国石油营收1.93万亿元；中国海洋石油营收为1554亿元。经计算，“三桶油”2020年合计营收约4.2万亿元。

对于2020年业绩，“三桶油”在财报中均提到了疫情的影响。面对严峻复杂的外部环境，“三桶油”充分发挥各自所长，多措并举取得了好于预期的经营业绩。

财报显示，中国石化依托其在炼化领域的累积经验，重点发力氢能和光伏产业，构建氢能和可再生能源一体化发展的新兴能源网络；中国石油凭借上游勘探开发优势，提升天然气业务的比重；中国海油则充分发挥其海洋工业优势，布局海上风电产业。

降本增效提升盈利能力

在净利润方面，2020年度“三桶油”利润合计768.86亿元。其中，中国石化实现净利329.24亿元，同比减少42.9%；中国石油实现净利190.06亿元，同比减少58.4%；中国海洋石油实现净利249.56亿元，同比减少59.1%，其净利润在“三桶油”中降幅最大。

可以看出，受新冠肺炎疫情和国际油价走势等因素影响，“三桶油”在净利润方面均有所下降，但在严格落实疫情防控措施，大力推动增储上产，深入开展降本增效，扎实推进技术创新方面均取得一定成效。

2020年，中国石化全年油气当量产量459.02百万桶，其中，境内原油产量249.52百万桶，天然气产量10723亿立方英尺，同比增长2.3%。同时，强化成本费用管控，油气完全成本同比下降9.5%，连续三年保持下降。

中国石油在国内油气当量产量1409.7百万桶，同比增长4.8%；可销售天然气产量3993.8十亿立方英尺，同比增长9.9%；天然气占比持续提高，油气结构进一步优化，绿色低碳转型取得重要进展。公司坚持市场化原则，顺利完成管道资产重组。

中国海洋石油聚焦大中型油气发现，努力提升勘探成功率，共获得16个商业发现，包括渤海海域的垦利6-1、渤中13-2两个亿吨级油气田，南海东部海域的惠州26-6中型油气田，圭亚那Stabroek区块的三个新发现，证实储量再创历史新高，达5373百万桶油当量，储量寿命连续4年稳定在十年以上，为未来产量增长夯实了基础。

除此之外，各家企业也在加快寻找新的增长点，而非油业务已成为业绩的亮点之一。其中，中石化非油业务实现利润37.4亿元，同比增长15.6%；中石油加油站非油品销售收入也达到223.6亿元。

加快推进绿色低碳转型

展望2021年，“三桶油”在财报中均透露，将积极推进绿色低碳转型，打造绿色低碳企业。

中国石化明确，公司将把氢能作为新能源业务的主要方向，努力打造中国第一大氢能公司；加快建设技术先导型公司，为转型发展、产业升级提供强有力的科技支撑引领。中国石化董事长张玉卓表示，在碳达峰碳中和的大背景下，我们将以净零排放为终极目标，推进化石能源洁净化、洁净能源规模化、生产过程低碳化，确保在国家碳达峰目标前实现二氧化碳达峰，力争在2050年实现碳中和的目标，为应对全球气候变化作出新贡献。

中国石油透露，2021年，将着力发展主营业务，积极推进绿色低碳转型，注重数字化转型和智能化发展，继续深入开展提质增效。力争到2025年左右实现“碳达峰”，2050年左右实现“近零”排放。中国石油董事长戴厚良在财报电话会上表示，将继续做强做优油气主营业务、积极拓展非化石能源、加快布局新能源、新材料及新业态，构建多能互补的新格局。

中国海洋石油指出，2021年将继续以科技创新为动力，突出发展油气主业，加快推动能源转型，将大力推动绿色低碳转型，继续提升天然气供给能力，推广岸电工程实施，加大节能技术改造和减排新技术应用，逐步开展碳捕捉、回注与再利用技术研究。同时，将积极探索发展新能源业务，稳妥有序推进海上风电业务。中海油董事长汪东进表示，2020年，面对严峻复杂的外部环境，我们坚定信心、迎难而上、多措并举取得了好于预期的经营业绩。

在中国石油大学（北京）油气政策与法律研究中心主任陈守海看来，“大型国有石油企业加速布局新能源是个好趋势。首先，碳达峰和碳中和目标是国家战略，也是我们对全世界作出的承诺，石油央企是国家的主力部队，需要去进行战略部署。另外，从行业发展角度讲，传统能源战略转型是大势所趋，大型石油公司也应这样做。”

(责编：董童、高雷)