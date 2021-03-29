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敏华控股亮相深圳国际家具展

2021年03月29日15:26 | 来源：新华网
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原标题：敏华控股‘大家居’航母亮相深圳国际家具展

　　日前，2021深圳时尚家居设计周暨第36届深圳国际家具展，在深圳国际会展中心（宝安新馆）开幕。

　　据了解，敏华控股携以芝华仕头等舱沙发在内的品牌矩阵产品会展会上亮相，与此同时，旗下20系列将同步开启全球招商。在本次国际家居展中，敏华控股打造了全风格产品体验矩阵，以消费者对于不同户型的需要。

　　据敏华控股相关人士介绍，2020年底，该公司正式成为格调家私控股股东。此次收购是敏华优化全国市场的又一举措，让集团进一步加强了公司在布艺沙发及休闲沙发市场的布局，为了进一步打入下沉市场，拓宽市场销售渠道奠定了重要基础。而在近日，敏华控股再度布局，斥40亿巨资倾力打造的陕西家居智造基地项目正式开工，该项目旨在满足国内家居行业快速增长的市场需求，进一步优化敏华在中国西北市场的产业布局。目前，敏华控股拥有建筑面积超过400万平方米的生产基地，自建400多辆专业物流车配送体系，大大地加快了产品的送货服务和售后服务，通过专业配送避免了产品运输途中损害，保障了产品品质。

(责编：董童、吕骞)

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