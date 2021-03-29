3月26日，首都机场公安局交通警察一支队与人工智能上市企业科大讯飞达成战略合作，双方将顺应数字化发展潮流，共建更加智慧的交通管控体系，优化出行效率，提升机场旅客出行体验。

签约仪式现场，由科大讯飞助力首都机场公安局交通警察一支队打造的交通超脑一期平台正式上线，将在智慧交通、机场BIM等领域助力机场交通管理运行，打造智慧国门交通。

首都机场公安局副局长王占友、首都机场公安局交警一支队支队长张起宏，科大讯飞智慧城市事业群副总裁谭昶、科大讯飞京津冀大区副总经理朱鹏等双方代表出席签约仪式。双方均表达了对于此次合作的祝愿和希望。

王占友表示：“面对人民群众对更智慧、快捷、安全的机场交通出行环境的新期待，我们希望依托讯飞的前沿科技，深耕机场智慧交通建设，共同为公安交管事业创新发展开启新篇章。”

谭昶强调了双方此次合作对于旅客的重要意义，他表示：“2020年首都机场被国际机场协会评为亚太地区4000万级及以上吞吐量最佳机场，全要素智慧化发展极为重要，其中智慧交通建设尤其是旅客的关切问题，我相信我们的合作会交出让客户和群众满意的答卷。”

作为此次仪式的重要环节，首都机场交通超脑一期平台上线仪式颇受关注。作为项目建设方代表，谭昶向与会嘉宾介绍了当前超脑平台的建设情况及应用成效。

他表示，通过对T3航站楼进行BIM建模，集合GIS地理信息系统，超脑平台可实现对航站楼前及周边道路的一体化可视监控。交通警察一支队值班室指挥员可以通过BIM模型快速找到对应位置的监控视频，在处理日常巡检和突发情况处置中发挥着重要作用。此外，通过数据的直观呈现，指挥员可随时感知当天的车辆流量变化、道路拥堵情况，更加全面地部署和调配现场警力，初步形成以脑指挥、以数研判的交通管理新模式。

据了解，当前，由科大讯飞打造的交通超脑平台，已经在合肥、铜陵等多个城市落地应用。其在提升交通运行通畅率、优化交警指挥调度效率等领域的价值被广泛证明。签署战略合作协议后，双方将以交通超脑平台建设为抓手，继续在智慧交通、智慧警务、数字孪生等多领域推进“人工智能+”探索，共同打造人工智能应用示范区。

(责编：董童、吕骞)