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东易日盛“超放心”家装品牌升级战略发布会在京启动

2021年03月29日16:06 | 来源：新华网
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原标题：东易日盛家装品牌战略升级

　　3月27日，东易日盛“超放心”家装品牌升级战略发布会在京启动，东易日盛以新形象向着家装市场全新出发。

　　东易日盛集团董事长陈辉在介绍品牌升级战略背后的意义和下一步规划时表示：“东易日盛走过了24年，为什么是现在提出超放心，因为东易日盛已通过7年来对数字化的全面建设和落地应用，全面提升了行业生产水平，全面提升了客户体验，全面提高了运营效率，东易日盛现在通过数字化的建设完全可以让消费者做到超放心。同时，家装行业来到了另一个时代的拐点，全新时代，全新起航。”

　　中装协住宅产业分会秘书长胡亚南说：“东易日盛通过7年的数字化建设，行业里屈指可数。过去，消费者首先要解决的是买房子住，未来，消费者要解决的是如何住得更好，家装成为未来大宗消费的代表，企业是否能够做到超放心，也就意味着是否能够触达用户的甜蜜点。”

　　东易日盛供应链专家刘法和交付专家孙仲新，在现场详细介绍了东易日盛7S超放心品质系统，即超放心量房、超放心报价、超放心设计、超放心选材、超放心工艺、超放心交付、超放心售后。通过七大板块的共同作用，给客户真正的超放心装修体验。

　　除此之外，东易日盛超放心还承诺通过七个“0”，即：0增项、0偷工、0减料、0遮掩、0延迟、0担忧、0超标来确保每位消费者的家都能环保、品质一步到位，用实际行动让消费者超放心。

(责编：董童、吕骞)

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