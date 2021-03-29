嫦娥五号搭载的太空稻种29日离开温室，移栽田间，成功“安家”。

上午8时左右，华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心王加峰博士带领团队4人开始在温室拔秧，拔下的秧苗被放到若干烧杯里面，经过50分钟左右的车程来到位于广州增城的华南农业大学试验田基地。

经过拉绳、摆秧等准备工作，嫦娥五号“天稻”被研究人员小心翼翼地插入田间。在同一块田地里，还有“长征五号”稻种、重离子辐照稻种，后期研究人员将分别对深空搭载、近地轨道搭载、地面模拟这三种稻种进行对照，以选育出最优品种。插秧之后，研究人员接下来会施肥、喷药等，预计5月底或6月初迎来抽穗期，7月上旬收获果实。

这批共计40克的“天稻”于2020年11月搭乘嫦娥五号登月，历时约23天、76万公里的“环月旅行”返回地球，并于2021年2月26日完成播种。（文字记者郑天虹 摄影记者刘大伟）

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