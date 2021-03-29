原标题：智能马桶这五年：中国制造下的华丽蜕变

从2015年开始，国产智能马桶持续迭代，从智能马桶盖升级为智能马桶一体机，成为中国制造进化升级的一个重要侧写。

在消费升级的时代机遇下，依托大数据、人工智能、C2M反向定制等能力，智能马桶不再是单纯的家装用品、卫浴用品，跻身智能家居最新潮品之列，成为消费者重新定义生活空间的驱动力之一。在这一数字化与实体经济加速融合的进程中，以京东为代表的互联网企业，正通过自身构建的数智化社会供应链贡献着不可或缺的力量。

从小到大：中国智能马桶市场激增

2015年至今，国产智能马桶盖和智能马桶一体机如雨后春笋般涌现，中国卫浴品牌厂商开启了“大发展”时代。

从品牌数量来说，由2015年的30多家增长为2020上半年的258家。品牌格局上，在2015年到2018年，智能马桶高端品牌市场主要被凭借技术和品牌等先发优势的美系和日系品牌占据，中端市场以传统卫浴和部分专业电子电器企业为主，随着家电企业的介入，行业逐渐成“诸侯割据”局面。

销量方面，据京东大数据研究院联合京东居家发布的《2021智能马桶线上消费趋势报告》显示，2017-2020年4年间，智能马桶盖销量翻番，智能马桶一体机销量更是翻了10倍。2020年疫情发生之后，具有家庭健康护理属性的智能马桶，被更多人视为居家生活标配。

不同的是，如今大家无需再为抢购一只马桶盖远渡重洋，好用、高性价比的国产智能马桶已然征服了国人的心智。

从弱到强：国产品牌苦练技术内功

2015年的那场“马桶盖事件”，让当时的品牌们认清了自身在技术上的缺陷、在市场需求上的迟钝、在产品设计上的滞后，而后奋发图强、迎头追上。同时，改变了中国卫浴企业的发展状态和行业格局。

以九牧为例，迄今为止，九牧在全球已经拥有近30个自有研究院，它用6年时间突破了智能马桶的核心技术，掌握了智能芯片、传感技术、臀洗技术、前置净化核心部件，首创的涡轮增压冲水动力更适合低水压使用。2019年，九牧生产的马桶盖产品已返销日本，充分彰显了中国制造升级的卓越成果。

国产智能马桶品牌崛起的背后，是技术、功能层面的进化。从具备便洗、妇洗、烘干等功能的智能马桶盖，到进化为智能马桶一体机，在这一形态演变中，中国品牌厂商实现了由量的扩展到质的突围。

值得注意的是，在智能马桶销量增长的同时，智能马桶相关商品的平均成交件单价呈现出逐年降低的趋势。有数据显示，智能马桶盖件单价4年来降低了35%，智能马桶一体机件单价降低了67%。这也与品牌商不断加大智能马桶市场产品的研发和投入力度密不可分。

从无到有：中国制造升级下的供应链支撑

中国马桶的迭代升级与快速崛起源自中国制造能力的飞跃，也有赖于高效供应链的支撑。其中，京东基于海量用户数据和算法，京东新品反向定制平台深度洞察用户需求，帮助卫浴品牌挖掘具有潜力的细分市场，打造出了诸多让消费者惊艳的新品爆款。

如九牧基于京东大数据搭载京鱼座系统开发的C2M京东专供智能马桶，它实现了技术升级、能够用智能语音控制，首发当天销售额便突破100万；由海尔与京东联手推出的京东定制款——海尔(Haier)卫玺遥控款智能马桶盖X3-M18U1则具备防电墙专利技术、即热式加热、便前预湿润、抗菌除臭等多种新功能。

除了国产品牌，以松下为代表的在智能卫浴领域久负盛名的国际知名卫浴品牌也积极联手京东，努力寻求自身产品的本土化、品质化升级。松下与京东合作推出的智能马桶盖DL-5209CWS，在清洁品质方面一马当先，具有更多位置调节、更宽清洗范围、水压更稳定等特性，广受消费者青睐。今年年货节期间，还特别推出京东专供款“王的手创”联名款，以网络流行的“锦鲤”彩绘迎合年轻消费群的偏好。

当下的卫浴品牌已经把“消费者至上”的理念贯彻到底，终于成为产品需求的引导者，而非单纯的产品供应商。智能马桶的产品功能、购买渠道、消费者认知、乃至行业标准都发生了巨大变化，而京东和卫浴品牌们从生产调配、产品入京东仓、精细化付费推广规划、产品种草力提升等诸多环节着手，共同塑造了更匹配中国消费者使用习惯、更富性价比的智能马桶产品。

从现在到未来：重塑中国智能马桶的想象空间

操作愈加便捷、功能愈加丰富的智能马桶，不仅给国人带来的仅仅是更健康的生活方式和更舒适的体验。更重要的是，它正以一种始料未及的方式和速度重塑人们的生活空间。

智能马桶的到来，轻而易举地破解了关于卫生间的种种尴尬：它易冲洗，座圈可加热，还有各种让人减负的冲洗功能。“关上卫生间门、坐在马桶上的那一刻，我觉得是最美好的时刻。”经常被两个娃搞到精疲力尽的张女士如此感慨。忙到没时间上厕所的业务员小李同样感慨，“坐在家里暖呼呼的智能马桶圈上，终于感觉放松了。”

以智能马桶为代表的智能产品能够反哺人类以关怀、以温度、以能量，这恰恰体现了工业4.0时代的魅力，是“科技改变生活”的最佳例证。作为消费者美好生活的引领者，京东始终观察并记录着中国马桶的变迁。在今年开启的京东第五届智能马桶节上，京东居家联合松下、TOTO、九牧、恒洁、希箭、四季沐歌、摩恩、杜拉维特、海尔等九大品牌，发布智能消毒马桶超级新品，借助防臭、防溅、杀菌、防粘堵等创新技术突破，全方位守护家人健康，让更多家庭感受到科技带来的美好生活。

《2021智能马桶线上消费趋势报告》表明，高性价比成为用户选择智能马桶品牌的第一要素，其次为品牌知名度和配套服务。而从消费者购物后的评价来看，安装方便、大品牌、使用方便、质量好、经济实用等成为高频关键词。因此，在京东第五届智能马桶节上，京东居家还着力对服务进行了升级。继去年推出“省心装”服务后，京东居家联合“京东服务+”及恒洁、四季沐歌等多个卫浴品牌，推出“京东服务+”卫浴安装服务十大标准，在时效、收费、风险、赔付在内的四大方面进行全程保障，对包括智能马桶在内的卫浴产品安装进行了全流程规范，助力消除卫浴产品安装过程及后续遗留隐患，提升消费者服务体验。

(责编：董童、吕骞)