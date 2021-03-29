备受行业期待的第104届全国糖酒商品交易会将于4月7日正式在成都启幕。

据了解，在刚刚过去的2020年，酒水行业力克疫情带来的重重阻碍，实现破冰回暖。川酒集团以创新思维推动行业变革，交出了一份营收258亿、利税总额6亿元的成绩单，初步形成了“六朵金花+川酒集团”的“6+1”川酒发展新格局。本届糖酒会，也将是继2019年8月“川酒集团战略暨2020新品发布会”后，川酒集团在行业中的又一次亮相。

“川酒红”绽放成都春糖

“成都春酒香”。3月底的成都，因为春季糖酒会的临近，这里已逐渐被酒香包裹。

据悉，此次“主场”作战，川酒集团在成都春季糖酒会期间的采取了立体化的品牌宣传。从3月27日起，川酒集团携旗下品牌，陆续亮相双流机场T2航站楼，成都地铁东客站、锦江宾馆站、西博城站，向来自天南地北的客商们致意。在设计上，以自身的VI色“川酒红”为基调，并兼顾了各子品牌的特色。除此之外，川酒集团朋友圈、今日头条、百度等线上广告也将在4月初启动。

值得一提的是，在此次春糖酒店场外展及西博城场内展的设计及展陈上，川酒集团也将让人眼前一亮。川酒集团的酒店展将于4月2日在成都岷山饭店启幕。西博城的场内展则位于14-15连接馆，于4月7日至9日期间与观众们见面。此次场馆设计，在延续“川酒红”的基础上，运用了结构色彩与灯光相结合的设计，彰显了川酒集团求新求变的品牌文化和调性。

国优领衔 全阵容亮相

据了解，比环境等硬件设施更值得期待的，是川酒集团即将在此次春糖中登场的阵容。与以往展会相比，川酒集团此行具有参展板块更全、产品体系更完善两大特点。

在此次春季糖酒会上，川酒集团携原酒、成品酒、定制酒、酒仓新零售四大板块集体亮相。在这个阵容中，新增定制酒业务成为一个新亮点。

据川酒集团相关人士介绍，定制酒业务是川酒集团原酒战略的再深化，直击原酒C端定制，形成直接针对消费者的原酒连锁定制营销模式。在春糖展会现场，定制酒板块将作为“秘密武器”正式亮相。

在成品酒板块上，川酒集团以“国优品牌”领衔、“一城一品”区域品牌助阵，包括了叙府、二峨、赤渡、自然香、云边藏秘、礼传等品牌。除原酒板块外，该集团在成品酒板块大刀阔斧的布局显露无疑。

差异化发展战略 带来“川酒速度”

2017年6月，为支持四川省培育万亿级食品饮料支柱产业，在省委省政府的高度支持下，川酒集团成功组建。近年来，川酒集团受到行业及媒体的诸多关注，是源于其创新性地打造出了一条与名酒企差异化的发展道路——以优质原酒为基，打造中国白酒全产业链综合服务商。

在业内人士眼中，这一模式打破了传统酒企的发展路径，并发掘出了两个在白酒行业被人长期忽视的板块——原酒及城市区域代表酒的新价值，不但已经梳理出品牌体系，且长期效益看好。

第一个新价值，在于原酒。已经成为“中国最大原酒生产供应商”的川酒集团，致力于走原酒品牌化道路，推动中国原酒规范化、高质量发展。如今已全面梳理30年及以上窖池，聚合省内外酒企260余家，窖池数量5万口，原酒产能约30万千升，储酒能力达到60万千升。除去六朵金花，川酒集团浓香型纯粮原酒产能、储酒和产值占到全省二分之一、占全国三分之一。去年，川酒集团与山西杏花产区酒业集团达成战略合作，建立起浓酱清三大主流香型白酒的生产供应资源矩阵。在三年时间里，迅速整合优势资源，搭建行业共享服务平台，形成矩阵式发展模式。

另一个创新价值，是在成品酒板块。川酒集团除擦亮叙府、二峨等老国优品牌外，还聚焦城市区域品牌培育。川酒集团积极创新合作运营模式，牵手各地政府打造区域品牌。“一城一品发展战略”深入挖掘品牌文化内涵，通过川酒集团的技术资源优势赋能，使品牌焕发新活力，打造城市白酒名片。目前，川酒集团已与各地政府合作培育优质品牌30余个，致力于成为中国最大的国优品牌运营商。

目标宏远 未来可期

据悉，在成立之初，川酒集团曾许下目标：对标帝亚吉欧，迈入世界500强。今年年初，川酒集团更是提出“十四五”的目标规划，到2025年实现营收500亿，用 5 到 10 年迈入国内酒业第一方阵。

为实现这一目标，川酒集团打出了一套更加系统周密和落地有效的“组合拳”。未来五年，将分阶段分板块完成，实施原酒整合、白酒品牌孵化、酒类营销创新等计划，打造出中国原酒产业集群、中国白酒品牌集群、中国酒类营销平台。

有业内人士认为，有大愿景、有分阶段目标，有魄力、且有稳定的步调，全面实现“三最愿景”，最终只是时间问题。

(责编：董童、吕骞)