四大板块齐亮相 川酒集团春糖将绽“新势力”
备受行业期待的第104届全国糖酒商品交易会将于4月7日正式在成都启幕。
据了解，在刚刚过去的2020年，酒水行业力克疫情带来的重重阻碍，实现破冰回暖。川酒集团以创新思维推动行业变革，交出了一份营收258亿、利税总额6亿元的成绩单，初步形成了“六朵金花+川酒集团”的“6+1”川酒发展新格局。本届糖酒会，也将是继2019年8月“川酒集团战略暨2020新品发布会”后，川酒集团在行业中的又一次亮相。
“川酒红”绽放成都春糖
“成都春酒香”。3月底的成都，因为春季糖酒会的临近，这里已逐渐被酒香包裹。
据悉，此次“主场”作战，川酒集团在成都春季糖酒会期间的采取了立体化的品牌宣传。从3月27日起，川酒集团携旗下品牌，陆续亮相双流机场T2航站楼，成都地铁东客站、锦江宾馆站、西博城站，向来自天南地北的客商们致意。在设计上，以自身的VI色“川酒红”为基调，并兼顾了各子品牌的特色。除此之外，川酒集团朋友圈、今日头条、百度等线上广告也将在4月初启动。
值得一提的是，在此次春糖酒店场外展及西博城场内展的设计及展陈上，川酒集团也将让人眼前一亮。川酒集团的酒店展将于4月2日在成都岷山饭店启幕。西博城的场内展则位于14-15连接馆，于4月7日至9日期间与观众们见面。此次场馆设计，在延续“川酒红”的基础上，运用了结构色彩与灯光相结合的设计，彰显了川酒集团求新求变的品牌文化和调性。
国优领衔 全阵容亮相
据了解，比环境等硬件设施更值得期待的，是川酒集团即将在此次春糖中登场的阵容。与以往展会相比，川酒集团此行具有参展板块更全、产品体系更完善两大特点。
在此次春季糖酒会上，川酒集团携原酒、成品酒、定制酒、酒仓新零售四大板块集体亮相。在这个阵容中，新增定制酒业务成为一个新亮点。
据川酒集团相关人士介绍，定制酒业务是川酒集团原酒战略的再深化，直击原酒C端定制，形成直接针对消费者的原酒连锁定制营销模式。在春糖展会现场，定制酒板块将作为“秘密武器”正式亮相。
在成品酒板块上，川酒集团以“国优品牌”领衔、“一城一品”区域品牌助阵，包括了叙府、二峨、赤渡、自然香、云边藏秘、礼传等品牌。除原酒板块外，该集团在成品酒板块大刀阔斧的布局显露无疑。
差异化发展战略 带来“川酒速度”
2017年6月，为支持四川省培育万亿级食品饮料支柱产业，在省委省政府的高度支持下，川酒集团成功组建。近年来，川酒集团受到行业及媒体的诸多关注，是源于其创新性地打造出了一条与名酒企差异化的发展道路——以优质原酒为基，打造中国白酒全产业链综合服务商。
在业内人士眼中，这一模式打破了传统酒企的发展路径，并发掘出了两个在白酒行业被人长期忽视的板块——原酒及城市区域代表酒的新价值，不但已经梳理出品牌体系，且长期效益看好。
第一个新价值，在于原酒。已经成为“中国最大原酒生产供应商”的川酒集团，致力于走原酒品牌化道路，推动中国原酒规范化、高质量发展。如今已全面梳理30年及以上窖池，聚合省内外酒企260余家，窖池数量5万口，原酒产能约30万千升，储酒能力达到60万千升。除去六朵金花，川酒集团浓香型纯粮原酒产能、储酒和产值占到全省二分之一、占全国三分之一。去年，川酒集团与山西杏花产区酒业集团达成战略合作，建立起浓酱清三大主流香型白酒的生产供应资源矩阵。在三年时间里，迅速整合优势资源，搭建行业共享服务平台，形成矩阵式发展模式。
另一个创新价值，是在成品酒板块。川酒集团除擦亮叙府、二峨等老国优品牌外，还聚焦城市区域品牌培育。川酒集团积极创新合作运营模式，牵手各地政府打造区域品牌。“一城一品发展战略”深入挖掘品牌文化内涵，通过川酒集团的技术资源优势赋能，使品牌焕发新活力，打造城市白酒名片。目前，川酒集团已与各地政府合作培育优质品牌30余个，致力于成为中国最大的国优品牌运营商。
目标宏远 未来可期
据悉，在成立之初，川酒集团曾许下目标：对标帝亚吉欧，迈入世界500强。今年年初，川酒集团更是提出“十四五”的目标规划，到2025年实现营收500亿，用 5 到 10 年迈入国内酒业第一方阵。
为实现这一目标，川酒集团打出了一套更加系统周密和落地有效的“组合拳”。未来五年，将分阶段分板块完成，实施原酒整合、白酒品牌孵化、酒类营销创新等计划，打造出中国原酒产业集群、中国白酒品牌集群、中国酒类营销平台。
有业内人士认为，有大愿景、有分阶段目标，有魄力、且有稳定的步调，全面实现“三最愿景”，最终只是时间问题。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家税务总局启动第30个全国税收宣传月
- 人民网北京3月29日电 （记者车柯蒙）4月1日，第30个全国税收宣传月即将拉开帷幕。3月29日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家税务总局纳税服务司司长韩国荣在发布会上介绍了今年税收宣传月有关情况。…
相关新闻
- 评论
- 关注