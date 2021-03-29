青岛啤酒发布2020年年报
2021年03月29日16:53 | 来源：人民网
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3月28日下午，青岛啤酒股份有限公司发布2020年年度报告。据年报显示，公司全年累计实现产品销量782万千升，实现营业收入人民币277.6亿元；实现归属于上市公司股东的净利润人民币22亿元，同比增长18.9%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅高达34.79%。
据青岛啤酒相关人士介绍，该公司继续深化实施“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，推进创新驱动和产品结构优化升级，通过沉浸式全方位品牌推广模式持续提升品牌影响力，实现品类升级。数据显示，2020年公司主品牌青岛啤酒共实现销量387.9万千升。
此外，该人士还介绍，青岛啤酒在2020年加快数字化生产转型和智能制造以及工业互联网推进的步伐，加速物联网、大数据、人工智能等新技术在打造规模化、智能化生产基地中的集成应用，建设智能制造示范工厂并带动上下游企业提升产业链现代化水平，启动实施了青岛啤酒智慧产业示范园100万千升啤酒扩建项目、青岛啤酒厂智能制造示范工厂等改扩建项目，青岛啤酒厂获世界经济论坛评为全球首家啤酒饮料行业工业互联网“灯塔工厂”，提高了公司高端产品供应能力，促进企业发展转型升级。
该人士表示，未来公司将坚定不移实施数字化转型，继续加快制造系统智能化工厂以及智慧供应链和工业互联网建设，提升产业链、供应链现代化水平，形成优势产业集群。公司将继续加快数字化营销转型，整合整体数字营销规划，完成渠道数字化部署，加大线上销售力度，通过新渠道+新品类形成产业升级的双引擎。
(责编：董童、吕骞)
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