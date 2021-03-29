人民网北京3月29日电 （记者车柯蒙）4月1日，第30个全国税收宣传月即将拉开帷幕。3月29日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家税务总局纳税服务司司长韩国荣在发布会上介绍了今年税收宣传月有关情况。

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。税务总局将第30个全国税收宣传月活动主题定为“税收惠民办实事 深化改革开新局”，一方面将税收宣传月活动作为全国税务系统庆祝建党100周年、开展党史学习教育、抓好“我为群众办实事”实践活动的重要举措；另一方面以开展税收宣传月活动为契机，深入落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，助力开局“十四五”。

“今天的新闻发布会是税收宣传月的启动仪式，后续，各级税务机关还将开展一系列丰富多彩的宣传活动，主要体现在五个方面。”韩国荣介绍。

一是聚焦宣传中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》。税务总局将组织开展“深化改革 优化执法 改进服务”系列宣传活动，系统回顾党的十八大以来税收征管改革的发展历程及成就。

二是聚焦宣传各项便民办税缴费服务措施。今年“便民办税春风行动”着重突出“我为纳税人缴费人办实事”，税务总局将进一步宣传好各项便民利民惠民服务措施，着力解决办税缴费堵点、难点、痛点问题。

三是聚焦宣传税收服务经济社会发展的做法。宣传税务部门落实今年《政府工作报告》及“十四五”规划涉税任务的举措，解读好继续实施和新出台的优惠政策，解读好税收服务高质量发展的创新做法和成效。

四是聚焦宣传税收服务国家重大战略的成果。开展“讲述决胜全面小康的‘税月’故事”活动，展示税务系统助力全面建成小康社会的做法及成效；开展“助力开放 国际共赢”宣传活动，在国际舞台上展示中国税务的责任与担当。

五是聚焦税法宣传普及教育。税务总局将组织各级税务机关开展“税务人讲税法”活动，利用“青少年税法学堂”网站开展税法宣传，提高公众对税法的知晓度和遵从度。

“春风十里，四季常吹”。韩国荣表示，今年全国税收宣传月期间，税务总局准备再推出12条便利化改革措施，计划在7月1日前使80%便民服务措施落实到位，年底前100项措施全部落实到位，让纳税人缴费人获得感满满。

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