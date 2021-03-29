日前，新鸥鹏教育城（镇）100城战略发布会在北京举行。会上，该集团高管团队一同“点亮”并正式发布新鸥鹏教育城（镇）100城战略。新鸥鹏旗下浙江杭州·新鸥鹏教育城、广西北海·新鸥鹏教育城、重庆·江北嘴新鸥鹏教育城等9大项目集结整体亮相。

新鸥鹏旗下浙江杭州·新鸥鹏教育城、广西北海·新鸥鹏教育城、重庆·江北嘴新鸥鹏教育城等9大项目集结整体亮相。活动现场，中国房地产业协会会长冯俊等400余位嘉宾和媒体一起见证了新鸥鹏打造100个教育城（镇），以教育赋能城市产业转型升级的最新战略。

新鸥鹏集团总裁李战洪在会上做了主题为“新鸥鹏教育城（镇）城市实践”的演讲，阐述了新鸥鹏先“立教”，再“立城”，从“产城”到“产城人文”的全面思考。

李战洪表示：未来的竞争即城市内容的竞争，新鸥鹏一直从战略的高度关注城市的发展；新鸥鹏做的是城市的产品，而不仅仅是企业产品，即在国家战略的指引下，如何协调区域竞合来补充、完善 、升级城市的功能。

成立于1993年的新鸥鹏至今在教育领域已持续深耕28年，构建了0-100岁全生命周期一站式终身教育平台。值得一提的是，新鸥鹏集团拥有新鸥鹏与巴川两个驰名商标。巴川中学作为先进教育理念的倡导者、科学教育方法的践行者以及优秀教育成果的示范者，已经成为中国教育的一面旗帜。新鸥鹏旗下的“重庆财经学院”、“重庆建筑科技职业学院”等高等应用技术大学，一直致力于产教融合，成为重庆“大学城”向“科学城”转型的教育先锋。

从“中国教育家”到“中国教育+”，围绕“城市更新、城市再造、城市升级”三个主题，新鸥鹏从“文化表达、内容迭代、经济发展”三个维度出发，提供了一套城市发展综合性解决方案，即基于“产城人文”，打造0-100岁全生命周期教育体系，构建包括教育城、教育小镇在内的6大产品项目系和涵盖K12学校、城市书院在内的11个核心产业IP。依托企业独有“教育+”、“文化+”，为城市内容迭代赋能，助力城市产业升级。

“昨天的文化、今天的教育、明天的经济。”李战洪强调，新鸥鹏最大的优势在于，既是城市载体的投资商、建设商，同时又是教育和城市文化产业的运营商和服务商。新鸥鹏的6大产品系和11个核心产业IP已经非常成熟，并且新鸥鹏一直在践行这个宏大的城市理念和产业布局，不断积累打造“产城人文”的核心能力，构筑了新鸥鹏的战略护城河。

在现场，新鸥鹏还回顾了新鸥鹏教育城（镇）在全国的落地实践，展现了公司在“教育+”、“文化+”领域的不断探索。作为新鸥鹏集团打造的标杆案例——浙江杭州·新鸥鹏教育城、广西北海·新鸥鹏教育城、重庆·江北嘴新鸥鹏教育城、重庆潼南·新鸥鹏教育城、天津·新鸥鹏教育城、山东济南·新鸥鹏教育城、四川德阳·新鸥鹏教育小镇、云南楚雄·新鸥鹏教育小镇、重庆巴南·新鸥鹏中国云教育产业园等9大项目，在发布会做了重点推介，引起与会者的关注。

区别于其他项目，新鸥鹏教育城（镇），以独特的“教育+”产业模式，引领国内城市发展新风向。用李战洪的话来说：“新鸥鹏教育城（镇）将形成以教育为核心，通过教育连接、整合上下游产业链，从而构建出一个宜学、宜业、宜居、宜养、宜游的生态圈，为城市发展注入新的动能。”

专家认为，依托“教育+”战略， 新鸥鹏集团从“中国教育家”到“中国教育+”，从“产城人”到“产城人文”，实现了“立教”到“立城”的跨越，探索出了教育、文化产业与城市发展共生的新模式。

(责编：董童、吕骞)