新华社北京3月29日电 记者从中国铁建股份有限公司获悉，由中铁十四局集团施工的汕汕铁路汕头湾海底隧道29日开始盾构掘进，标志着世界首条设计时速350公里的海底隧道开始海底段主体施工。

汕头湾海底隧道是汕（头）汕（尾）铁路全线的控制性工程，隧道全长9781米，其中穿越汕头湾海底段2169米采用盾构法施工。盾构机刀盘开挖直径14.57米，是目前世界最大直径高铁海底盾构隧道。

据中铁十四局集团项目部盾构负责人赵海涛介绍，盾构穿越汕头湾海底地层复杂。隧道最大埋深67米，最大水深10米。在海底洞室内拆解超大直径盾构机为国内首次。

汕汕铁路正线全长约162公里，计划2023年通车。

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