海上85天！远望5号船完成太平洋上3次测控任务返回母港
2021年03月29日18:56 | 来源：新华网
小字号
新华社南京3月29日电（李国利、亓创）出航85天后，在太平洋海域圆满完成海上测控任务的远望5号船29日顺利返回中国卫星海上测控部母港。
“自出航以来，远望5号船连续海上作业85天，安全航行1.8万余海里，先后完成了长征七号改遥二运载火箭发射等3次海上测控任务。”远望5号船测控系统负责人邹惠之介绍。
1月4日，远望5号船奔赴太平洋海域，开启远望船队新年度首航。航程中面对热带低压带来的恶劣天气，远望5号船多次组织专题气象会商，进行科学分析研判，并合理调整航行计划，有效规避了航线中的大风浪区域，确保任务准备安全顺利。特别是在长征七号改遥二运载火箭发射任务中，科技人员面对新火箭、新海域、新任务的“三新”挑战，周密开展技术状态大清查、可靠性检查和性能指标测试，为任务圆满成功奠定了坚实基础。
第一次执行海上测控任务的气象预报员雷宇鑫感受颇深。他说：“在近三个月的航程里，我感受到了天空的浩瀚、大海的广阔和航天事业的光荣与神圣，更加清楚了自己肩上的职责和使命。我期待下一次出航，逐梦海天、追星揽箭，为中国梦航天梦贡献力量。”
据了解，远望5号船经过短暂休整后，将再赴大洋远航执行海上测控任务。
(责编：赵欣悦、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家税务总局启动第30个全国税收宣传月
- 人民网北京3月29日电 （记者车柯蒙）4月1日，第30个全国税收宣传月即将拉开帷幕。3月29日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家税务总局纳税服务司司长韩国荣在发布会上介绍了今年税收宣传月有关情况。…
相关新闻
- 评论
- 关注