李国利、亓创

新华社南京3月29日电（李国利、亓创）出航85天后，在太平洋海域圆满完成海上测控任务的远望5号船29日顺利返回中国卫星海上测控部母港。

“自出航以来，远望5号船连续海上作业85天，安全航行1.8万余海里，先后完成了长征七号改遥二运载火箭发射等3次海上测控任务。”远望5号船测控系统负责人邹惠之介绍。

1月4日，远望5号船奔赴太平洋海域，开启远望船队新年度首航。航程中面对热带低压带来的恶劣天气，远望5号船多次组织专题气象会商，进行科学分析研判，并合理调整航行计划，有效规避了航线中的大风浪区域，确保任务准备安全顺利。特别是在长征七号改遥二运载火箭发射任务中，科技人员面对新火箭、新海域、新任务的“三新”挑战，周密开展技术状态大清查、可靠性检查和性能指标测试，为任务圆满成功奠定了坚实基础。

第一次执行海上测控任务的气象预报员雷宇鑫感受颇深。他说：“在近三个月的航程里，我感受到了天空的浩瀚、大海的广阔和航天事业的光荣与神圣，更加清楚了自己肩上的职责和使命。我期待下一次出航，逐梦海天、追星揽箭，为中国梦航天梦贡献力量。”

据了解，远望5号船经过短暂休整后，将再赴大洋远航执行海上测控任务。

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