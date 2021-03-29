3月25日，碧桂园集团披露2020年全年业绩。数据显示，公司实现归属本公司股东权益的合同销售金额5707亿元，同比增长3.3%；权益销售面积约6733万平方米，同比增长8%，销售业绩再创新高，继续保持行业领先水平。同时，公司有息负债总额进一步下降至3265亿元元，期末平均融资成本进一步下降至5.56%，财务愈发稳健。

碧桂园集团总裁莫斌在业绩发布会上表示，“2018年以来，碧桂园提出行稳致远、高质量的发展的理念，持续进行竞争力的提升。未来三年，公司管理层有信心带领团队实现每年录得10%以上的权益销售额增长。同时，各项经营指标也会同步增长，真正地实现高质量发展。”

疫情冲击下保持韧性

2020年堪称是房地产行业十分困难的一年。上半年，新冠疫情导致房地产销售、项目施工受到严重影响。虽然7月以来百强房企累计业绩增速回正，但多地迎来市场调控，“三道红线”等行业政策收紧房企融资，行业经营压力剧增。

随着疫情逐步得到控制，行业整体回稳，自去年8月起，碧桂园连续5个月累计实现权益合同销售金额同比增长，其中9月累计同比增长5.64%，去年全年实现权益合同销售金额5707亿元，创下历史新高。在第三方机构统计的全口径销售额排行榜中，2020年碧桂园稳居行业第一。据统计，2016年至2020年期间，碧桂园权益合同销售金额复合增长率达到25%，销售保持较强韧性，连续多年位居行业龙头地位。

图：碧桂园2016-2020年期间权益销售情况

财报显示，2020年碧桂园共实现总收入4629亿元，毛利约为1009亿元，净利润约为541亿元，本公司股东应占净利润约为350亿元。到去年12月31日，碧桂园已售未结收入达7851亿元，已售未结转收入在交付后才能在财务报表中成为确认收入，这很大程度上锁定了公司今年乃至未来两三年内业绩提升空间。

中达证券分析认为，碧桂园独特的经营策略支撑了公司的销售增长：布局方面，公司多数货值符合人口流动趋势；商业模式方面，公司的产品力在下沉市场具备显著优势，而出色的成本管控则使公司能够在相应的市场中取得较竞品更为充足的利润空间。

财务抗风险能力增强

十四五时期，继续坚持“房住不炒、因城施策”是房地产行业政策主基调。国金证券认为，房企融资“三条红线”以及涉房贷款“两条上限”等政策，本质上是对行业的供给侧改革，整体有利于头部资债指标优秀的房企。

过去一年，碧桂园通过强回款、降负债等方式，进一步增强财务的稳健性。2020年，碧桂园权益物业销售现金回笼约5193亿元，权益回款率达到91%，已连续5年高于90%。快速销售回款保障了公司现金流，反映了自身强劲的造血能力，也大大提高了抵御风险的能力。

整体来看，碧桂园财务杠杆仍然保持在行业较低水平。报告期内，碧桂园的有息负债总额降至约3265亿元，同比下降11.7%；净借贷比率55.6%，连续多年低于70%；期末可动用现金余额约1836亿元，现金充足，总体流动性有保障。

根据“三条红线”指标要求，当前碧桂园仅剔除预收款的资产负债率略高位于黄档线。碧桂园集团首席财务官兼副总裁伍碧君会上表示，“我们测算，按照现有的经营节奏，整个资产负债规模会逐年下降，而且这半年的执行情况良好，几乎是按照我们之前上报的计划在逐步改变。我们整个生产经营都是按照指标要求倒推安排的，我们会在既定的节点进入绿档。”

基于良好的经营情况、稳健的财务结构，碧桂园受到权威评级机构认可。在2020年市场不确定性增加的背景下，碧桂园同时获得穆迪和惠誉两家权威机构的投资级评级，标普将公司评级展望由“稳定”调升至“正面”。

图：碧桂园获得国际权威评级机构评级情况

企业信用水平提升，进一步降低了融资成本、优化融资期限。期末碧桂园的加权平均融资成本约5.56%，较上年底下降78个基点。据统计，2020年碧桂园共发行了7笔海外债券，票面利率位于3.125%-5.625%区间。今年1月5日，碧桂园成功定价发行双年期共计12亿美元债券，其中5.5年期票据票面利率仅2.7%。Wind数据显示，2020年房地产行业海外债融资成本为8.32%，碧桂园的发债利率远低于行业水平。

多举措提升经营质效

分析指出，当前，房地产行业发展趋稳、监管强化、整体市场空间仍存的背景下，行业整体上已进入管理红利时代，从规模扩张转向提质增效。企业需要通过修炼内功、提升投资评级、进而降低融资成本。行业整体将维持平稳发展趋势，企业从规模转向质量发展是大势所趋。

2020年，碧桂园推动全竞提升、向管理要红利，加强对各项成本的管控，全年销管费用同比下降18.4%，显示出公司管理精度不断提升，经营质效进一步优化。

事实上，碧桂园自2018年下半年以来就以“行稳致远”战略统筹发展的方方面面，努力提升全周期竞争力。2021年，碧桂园连续第三年将“全竞提升”作为年度主题，进一步进行自我检视，并推出一系列举措，包括常态化培训、组织调整、人才培养、考核奖励机制等举措。

在2021年初，碧桂园核心管理层从六个方面定义如何全面提升竞争力：追求“有现金流的利润和有利润的现金流”；坚持经营理念、投资标准及投资运营效率“三个不动摇”；狠抓“一率五力”，即高效率、成本力、产品力、营销力、服务力和科技力；坚持长期主义；坚持口碑至上、一切以客户为中心；做一成一。

其中，高效率是做好前置策划，做到有效的高效率。成本力是努力达到最优成本，不浪费、提品质。产品力方面，要读懂标准化，做好基础产品力的升级。营销力方面，要增强客户感知度。服务力方面，要为客户提供全过程的服务、一辈子的服务。科技力方面，除了发力智慧建造等新业态，还要借助科技提升企业管治水平，真正做到精干高效。

疫情以来健康居住理念更加深入人心，碧桂园启动产品力全面梳理与提升，推出健康住宅产品、健康家居升级、安全健康智慧服务。今年年初，碧桂园进一步推出“星、府、云、天”四大产品系列，全方位满足消费者对优质的产品服务需求。

“十四五规划纲要和今年两会都提出了以县城为载体的新型城镇化发展，“十四五”末城镇化率要达到65%，这都为碧桂园提供了巨大的市场空间。”集团总裁莫斌在业绩发布会上表示，“随着土地红利和金融红利的消失，管理红利现在是越来越强，谁的竞争力越强，谁的市场占有率就越大。”

中信证券认为，碧桂园在三四线城市的发展策略是“独到而正确”的，在更具产品溢价潜力和流程管控必要性的市场，公司甚至没有规模化的竞争对手。 一旦公司管理红利重新释放，相信公司的盈利能力将率先于同行而反弹。

(责编：罗知之、吕骞)