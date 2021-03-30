本报北京3月29日电 （记者曲哲涵）财政部29日对外发布，今年前2个月，全国国有及国有控股企业营收和利润都实现两位数甚至翻倍增长，即便扣除低基数因素，增速依然不低。

具体来看，1至2月，国有企业营业总收入101929.2亿元，同比增长33.7%，扣除低基数因素后，增长率为8.2%。其中，中央企业59987.3亿元，同比增长25.5%，扣除低基数因素后增长率为7.4%；地方国有企业41941.9亿元，同比增长47.5%，扣除低基数因素后增长率为9.5%。

同期利润方面，数据显示，国有企业利润总额5489.4亿元，同比增长1.5倍，扣除低基数因素后，增长率为10.2%。其中，中央企业4077.0亿元，同比增长96.9%，扣除低基数因素后，增长率为10.7%；地方国有企业1412.4亿元，同比增长9.6倍，扣除低基数因素后，增长率为8.8%。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 01 版）

(责编：郝江震、白宇)